Niini nga artikulo, among susihon ang mga nanguna nga libre ug bayad nga iPhone apps sa US. Kini nga mga app nagtanyag sa lain-laing mga bahin ug nag-alagad sa lain-laing mga interes ug mga panginahanglan.

Lakip sa mga nanguna nga libre nga iPhone apps sa US, usa ka bantog nga app mao ang Temu: Pagpamalit Sama sa usa ka Bilyonaryo. Gitugotan sa Temu ang mga tiggamit nga mamalit alang sa mga luho nga butang ug masinati ang estilo sa kinabuhi sa usa ka bilyonaryo. Laing sikat nga app mao ang YouTube TV, nga nagtanyag usa ka halapad nga sulud sa streaming nga sulud aron malingaw ang mga tiggamit. Ang TikTok, nga nailhan sa mga mubu nga video nga viral, naghimo usab sa lista.

Sa laing bahin, ang pinakataas nga bayad nga iPhone apps sa US naglakip sa Minecraft, usa ka sikat kaayo nga dula nga nagtugot sa mga magdudula sa paghimo sa ilang kaugalingong mga kalibutan. Ang Geometry Dash usa pa ka bayad nga app nga naghiusa sa musika ug dula nga nakabase sa kahanas. Ang ilado nga board game, MONOPOLY, aduna usab digital nga bersyon nga magamit alang sa mga tiggamit sa iPhone.

Ang ubang mga bayad nga apps nga naghimo sa lista naglakip sa Heads Up!, usa ka makalingaw nga party game, ug Plague Inc., usa ka estratehikong simulation game diin ang mga magdudula nagmugna ug nag-evolve sa usa ka pathogen aron makatakod ug mapapas ang katawhan.

Kini nga mga app nagtanyag usa ka lainlaing kapilian sa kalingawan, gikan sa mga dula hangtod sa mga kasinatian sa kinabuhi. Kung nangita ka usa ka maluho nga kasinatian sa pagpamalit o usa ka madanihon nga dula nga dulaon, adunay mga kapilian nga magamit sa App Store.

