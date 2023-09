Kuhaa ang Ultimate Portable Workstation gamit ang KYY Portable Monitor

By

Sumaryo: I-upgrade ang imong hilit nga pag-setup sa opisina gamit ang KYY Portable Monitor, karon gibaligya sa 48% nga diskwento sa Amazon. Kining gaan ug daghag gamit nga monitor kay compatible sa mga laptop, smartphone, gaming consoles, ug uban pa, nga naghimo niini nga perpekto para sa trabaho ug pagdula on the go. Uban sa mapilo nga disenyo niini ug scratch-proof nga protective cover, ang KYY Portable Monitor mao ang kinatas-ang portable workstation.

Ang pagtaas sa hilit ug hybrid nga mga modelo sa pagtrabaho naghimo sa mga portable monitor nga kinahanglan nga adunay accessory alang sa mga propesyonal nga naglihok. Bisan kung naa na nimo ang kinahanglan nga trabaho-gikan sa balay nga mga butang, ang usa ka portable monitor nagtugot kanimo nga ibalhin ang imong hilit nga opisina bisan diin ka moadto. Kung nagtrabaho ka gikan sa usa ka cafe o usa ka kwarto sa hotel sa baybayon, ang KYY Portable Monitor ania aron makatabang.

Ang Amazon karon nagtanyag usa ka 48% nga diskwento sa KYY Portable Monitor, nga nagdala sa presyo sa $ 114.99 (orihinal nga $ 219.99). Uban sa 4.5-star nga rating ug gimarkahan nga Amazon Choice for Computer Monitors ni KYY, kini nga monitor usa ka kasaligan ug barato nga kapilian.

Ang nagpalahi sa KYY Portable Monitor mao ang versatility ug portability niini. Kini dali nga mohaum sa imong tote bag o travel backpack, salamat sa gaan nga disenyo niini nga motimbang og mga 1.7 ka libra. Ang monitor adunay 15.6-pulgada nga screen ug adunay usa ka panalipod nga tabon nga gihimo gikan sa scratch-proof nga PU nga panit. Mahimo nimong i-adjust ang anggulo sa monitor sa imong gusto, nga komportable nga gamiton bisan asa ka.

Ang KYY Portable Monitor kay compatible sa kadaghanan sa mga laptop, smartphone, PC, gaming consoles sama sa PS4, Xbox, ug Nintendo Switch. Nagtanyag kini og duha ka USB Type-C port ug usa ka Mini-HDMI port para sa dali ug sayon ​​nga koneksyon sa imong mga device. Uban sa taas nga kalidad nga mga biswal, ang mga tigrepaso nagdayeg sa monitor alang sa "instant gratification" ug talagsaon nga kasinatian sa biswal.

Ayaw kalimti kining talagsaon nga deal. I-upgrade ang imong hilit nga setup sa opisina gamit ang KYY Portable Monitor ug pahimusli ang pagka-flexible sa pagtrabaho bisan asa. Siguruha nga susihon ang daghang mga rekomendasyon sa produkto, lakip ang labing kaayo nga deal sa laptop, Bluetooth earbuds, ug mga extender sa WiFi.

Kahulugan:

1. Madaladala nga monitor: Usa ka sekondaryang display device nga daling madala ug makonektar sa usa ka laptop o ubang mga himan alang sa taas nga kapabilidad sa pagtan-aw.

2. Remote o hybrid nga mga modelo: Mga modelo sa trabaho diin ang mga empleyado adunay pagka-flexible sa pagtrabaho gikan sa balay o pagbahin sa ilang oras tali sa pagtrabaho sa layo ug sa opisina.

3. Amazon Choice: Usa ka label nga gihatag sa Amazon sa mga produkto nga adunay taas nga rating ug positibo nga mga pagribyu, nga nagpakita nga sila pareho nga sikat ug maayo nga gitagad sa mga kustomer.

Tinubdan:

– https://www.billboard.com/articles/news/lifestyle/9648644/portable-monitor-for-laptops-amazon-sale/ (gigikanan nga artikulo)