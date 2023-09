Ang Asosasyon sa Bureaux De Change Operators sa Nigeria Nag-apela alang sa Digital Autonomy

By

Ang Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) nanawagan sa Central Bank of Nigeria (CBN) nga hatagan ang Bureaux De Change (BDCs) digital autonomy aron makab-ot ang exchange rate convergence. Ang Presidente sa ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, nagpagawas sa usa ka taho nga nag-awhag sa kinatas-ang bangko sa paghatag ug walay pagsupak nga pag-apruba alang sa mga BDC nga hingpit nga mobalhin ngadto sa digital nga mga operasyon.

Ang paghatag og digital autonomy sa mga BDC gilauman nga magdala sa exchange rate convergence, mamenosan ang pag-usab-usab sa merkado, ug makapadasig sa pagtubo sa ekonomiya. Ang ABCON adunay track record sa pagkab-ot sa rate convergence sa nangagi, lakip sa 2006, 2009, ug gikan sa 2018 hangtod 2020, sa wala pa ang pagbuto sa Covid-19 pandemic.

Matod ni Dr. Gwadabe, ang pagtugot sa mga operators nga digital autonomy makapadali sa tinuod nga market rate discovery, makapahimo sa pagpatuman sa Federal Government's harmonized foreign exchange rate nga mga palisiya, ug pagsuporta sa epektibong pagmonitor sa mga transaksyon sa BDC alang sa pagsunod sa statutory ug regulatory requirements.

Ang ABCON nahimong aktibo sa pagsagop sa teknolohiya ug nakahimog mahinungdanong mga pamuhunan sa IT research, development, ug pagpatuman sa nagkalain-laing digital solutions sukad sa 2016. Ang BDC operators aduna nay mga transaction monitoring system sa lugar, nasangkapan sa IT office facilities ug internet connections. Girekord nila ang ilang mga transaksyon sa Amazon Web Service (AWS) online sa tinuud nga oras ug gikuha ang adlaw-adlaw nga mga taho alang sa pagsumite sa pagbalik. Dugang pa, ang mga operator nag-integrate sa Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) ug Bank Verification Number (BVN) verification platforms.

Kini nga mga digital nga reporma dili lamang makapauswag sa kahusayan sa operasyon apan makatampo usab sa kinatibuk-ang kalamboan ug modernisasyon sa sektor sa BDC. Ang hangyo sa ABCON alang sa digital autonomy nahiuyon sa giplano nga mga reporma sa CBN alang sa mga BDC, nga nagpasiugda sa panginahanglan sa pagsunod sa mga pag-uswag sa teknolohiya.

