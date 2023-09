Giabiabi sa Atlanta Journal-Constitution si Imani Dennis ug Abbey Edmonson sa Digital Team

By

Ang Atlanta Journal-Constitution (AJC) naghinam-hinam nga ipahibalo ang pagdugang ni Imani Dennis ug Abbey Edmonson sa digital team niini. Isip mga espesyalista sa sulud sa social media, sila si Dennis ug Edmonson ang responsable sa pagprograma sa mga social platform sa newsroom, lakip ang Facebook, Twitter, ug Instagram. Magtinabangay sila aron ipakita ang labing taas nga peryodismo sa AJC ug maghimo makapadani nga digital nga sulud.

Si Imani Dennis usa ka bililhon nga kontribyutor sa AJC isip usa ka freelancer ug karon moapil sa team nga full-time. Sa wala pa moapil sa mantalaan, nagtrabaho siya isip usa ka digital intern sa pagkahulog sa 2020, nakakuha og kasinatian sa pagdumala sa social media, pag-edit sa homepage sa website, ug paghimo sa newsletter. Dako usab ang papel ni Dennis sa pagtabon sa makasaysayanong 2020 Presidential Election. Ang iyang dedikasyon ug impresibong trabaho giila sa mga awards sama sa 2nd place for Best Entertainment Feature sa GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Si Abbey Edmonson, nga adunay usa ka Master of Fine Arts degree sa pagsulat gikan sa Savannah College of Art and Design, nagdala sa iyang mga talento sa paglalang sa social media team sa AJC. Nagtrabaho siya kaniadto isip editorial assistant para sa Invitation Magazines ug nagserbisyo isip creative director para sa Atlanta Legacy Trail. Ang mga interes ni Edmonson labaw pa sa pagsulat; gigugol usab niya ang iyang libre nga oras sa pag-ilustrar sa mga cartoon ug mga litrato.

Ang Atlanta Journal-Constitution usa ka prominenteng organisasyon sa balita sa Southeast nga nagtutok sa lokal nga mga butang, naglangkob sa estado ug lokal nga gobyerno, ekonomiya, kalingawan, ug sports. Ang dedikadong grupo sa mga peryodista niini naningkamot sa pagbutyag sa kamatuoran, pagpanalipod sa katungod sa publiko nga mahibalo, ug pagpanubag sa mga lider sa komunidad sa ilang mga aksyon. Uban sa usa ka dato nga kasaysayan nga nagsubay balik sa pagkatukod sa The Atlanta Constitution kaniadtong 1868 ug The Atlanta Journal kaniadtong 1883, ang AJC nagtukod sa kaugalingon ingon usa ka kasaligan nga gigikanan sa kasaligan, lawom nga journalism.

Tinubdan: Ang Atlanta Journal-Konstitusyon