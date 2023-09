Pag-andam alang sa paglansad sa iPhone 15!

By

Hapit na ang iPhone 15 party ug malipayon ka nga giimbitar! Mao na usab ang panahon sa tuig kung kanus-a gipahibalo sa Apple ang ilang labing bag-o nga lineup sa mga iPhone, ug karong tuiga kini ang iPhone 15. Ang kalihokan, nga gitawag nga "Wonderlust", gikatakda sa Martes, Setyembre 12, 2023, sa 10:00 AM (PST). Ang petsa sa pre-order gitakda sa Biyernes, Septiyembre 15, 2023, sa 05:00 AM (PDT), ug ang opisyal nga petsa sa paglusad mao ang Biyernes, Septiyembre 22, 2023.

Sumala sa daghang mga gigikanan, adunay mga hungihong nga ang paghimo sa iPhone 15 mahimong mabalhin gikan sa China ngadto sa India. Bisan kung wala kini gikumpirma, daghan ang naghinamhinam bahin sa posibilidad sa pagbag-o sa destinasyon sa pagbiyahe alang sa paglansad. Naggikan man kami sa China o India, importante nga maandam ang among mga pasaporte ug masiguro nga naa namo ang tanan nga mga dokumento sa pagbiyahe ug mga itinerary.

Sa paghinumdom sa kalampusan sa iPhone 14 USA Pre-Order Thread, nga adunay kapin sa 25,000 ka mga post, 1 milyon nga pagtan-aw, ug 1,500 nga total nga mga boto, klaro nga ang kahinam alang sa mga bag-ong iPhones dili hitupngan. Makabuak ba kita og laing rekord karong tuiga? Panahon ra ang makasulti.

Samtang nagkaduol ang paglansad, ang pagsubay sa among mga order nahimong hinungdanon. Sa higayon nga ang mga order magsugod sa pagbalhin ngadto sa "Pagpangandam alang sa Pagpadala" nga yugto, kita makadahom nga makita ang paglihok sa katapusan sa semana. Kini mao ang panahon nga kita makasugod sa pagsubay sa atong mga pakete gamit ang tracking number nga gihatag. Ang UPS usa sa mga tigdala sa pagpadala alang sa Apple, ug ang ilang website nagtugot kanamo sa pagsubay sa among mga gipadala nga iPhone. Importante nga naa sa among invoice ang serial number, nga makita sa website sa Apple.

Usa sa labing gipaabot nga pag-scan sa panahon sa proseso sa pagpadala mao ang "Import Scan" sa Louisville, Kentucky. Kini nga pag-scan nagpakita nga ang kargamento nagtangtang sa mga pamaagi sa pag-import sa nakadawat nga nasud ug naggarantiya nga ang iPhone moabut sa sunod nga adlaw. Kini ang katapusang milestone sa wala pa namon makuha ang among mga kamot sa bag-ong mga iPhone.

Mao nga, pag-andam alang sa paglansad sa iPhone 15! Siguroha nga ang imong pasaporte kay updated, track sa imong order, ug pag-andam sa pag-abiabi sa pinakabag-o nga dugang sa Apple pamilya.

