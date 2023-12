Bag-ong mga Insight sa "The Brick": Pagpadayag sa mga Sekreto sa Star Formation

Sumaryo: Usa ka bag-o nga pagtuon nga gipangulohan sa astronomo sa University of Florida nga si Adam Ginsburg nakahatag ug bililhong mga panabut sa usa ka misteryosong ngitngit nga rehiyon nga nailhan nga "The Brick" nga nahimutang sa sentro sa atong galaksiya, ang Milky Way. Kining turbulence gas cloud dugay nang nakapainteres sa mga siyentista tungod sa talagsaon nga mga kabtangan niini nga nakababag sa pagporma sa bag-ong mga bituon. Pinaagi sa paggamit sa gamhanan nga James Webb Space Telescope (JWST), nadiskobrehan sa mga tigdukiduki ang usa ka wala damha nga taas nga konsentrasyon sa frozen carbon monoxide (CO) sulod sa The Brick, sa ingon naghagit sa kasamtangan nga mga ideya sa mga proseso sa pagporma sa bituon sa rehiyon.

Sulod sa mga katuigan, ang "The Brick" nagpabilin nga usa ka enigma, nga nagpasiugda sa mga makusog nga debate sa mga eksperto sa siyentipikong komunidad. Bisan pa, tungod sa bag-o nga mga nahibal-an, kini nga rehiyon nahimong sentro sa panukiduki, nag-awhag sa mga siyentipiko nga ikonsiderar pag-usab ang naglungtad nga mga teorya nga naglibot sa pagporma sa bituon.

Gipatin-aw ang kahinungdanon sa kini nga pagkahugno, gipasiugda ni Adam Ginsburg, "Uban sa JWST, kami karon adunay katakus sa pagsusi sa mga molekula sa solidong porma, samtang ang among nangaging mga obserbasyon limitado sa mga gas nga estado. Kining bag-ong panglantaw naghatag kanato ug mas komprehensibong pagsabot sa pag-apod-apod ug transportasyon sa molekula.”

Ang mga nangaging mga pagtuon nagsalig sa pag-analisar sa CO gas pinaagi sa gibuga nga kahayag. Bisan pa, kini nga pamaagi napamatud-an nga limitado, tungod kay nanginahanglan kini kusog nga kahayag sa bituon ug init nga gas aron masubay ang pag-apod-apod sa CO ice sa sulod sa The Brick. Pinaagi sa paggamit ug alternatibong metodolohiya, ang mga tigdukiduki nakahimo sa pagpalapad sa ilang mga imbestigasyon aron maapil ang kapin sa napulo ka libo ka bituon, nga nagpresentar ug bililhong mga pagsabot sa mga kinaiya sa interstellar ice.

Kining bag-o nga mga nadiskobrehan mahinungdanon sa pagbutyag sa mga gigikanan sa mga molekula sulod sa atong kaugalingong Solar System. Gituohan nga kini nga mga molekula kaniadto gitak-opan sulod sa gagmay nga mga lugas sa abog, nga pagkahuman nahimong celestial nga mga butang sama sa mga planeta ug mga kometa. Kini nga mga nahibal-an nagrepresentar lamang sa tumoy sa iceberg, tungod kay ang mga tigdukiduki nagplano nga ipadayon ang ilang pagsuhid sa mga celestial nga yelo pinaagi sa dugang nga mga obserbasyon sa JWST.

Gitapos ni Adam Ginsburg, "Pinaagi sa paggamit sa spectroscopy, masukod naton ang mga paryente nga kantidad sa CO, tubig, CO2, ug komplikado nga mga molekula, nga naghatag usa ka daklit nga pagtan-aw sa pag-uswag sa chemistry sa paglabay sa panahon sulod sa mga panganod sa gas."

Kini nga groundbreaking nga pagtuon, nga giulohan og "CO Absorption in the Galactic Center Cloud G0.253 + 0.015," nga gipatik sa The Astrophysical Journal, nagsilbi nga usa ka mahinungdanong lakang nga bato sa pagbutyag sa mga misteryo sa pagporma sa bituon, nga nagbukas sa dalan alang sa umaabot nga pag-uswag sa atong pagsabot sa ang uniberso.

Basaha ang dugang sa Web Story: Bag-ong mga Insight sa "The Brick": Pagpadayag sa mga Sekreto sa Star Formation