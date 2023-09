Glow-in-the-Dark nga mga Tanum sa Balay: Biyotechnology's Whimsical Side

By

Ang biotechnology kanunay nga gilangkit sa praktikal nga mga aplikasyon sama sa pagtubag sa kagutom sa kalibutan ug pag-ayo sa mga sakit. Bisan pa, ang bag-ong mga kalamboan nagpakita nga ang uma adunay usab usa ka katingad-an nga bahin. Ang Light Bio nga nakabase sa Idaho malampuson nga nakamugna og glow-in-the-dark nga mga tanum sa balay pinaagi sa pagdugtong sa mga gene gikan sa usa ka bioluminescent nga uhong ngadto sa mga petunia.

Ang pagmugna og mga tanom nga nagpagawas og kahayag dili bag-o nga konsepto. Kaniadto, ang mga tigdukiduki nagsal-ot sa mga gene gikan sa mga alitaptap o bakterya ngadto sa mga tanum, apan ang mga resulta dili maayo o gikinahanglan nga mga kemikal nga pagtambal aron mosiga. Giatubang ni Light Bio kini nga hagit pinaagi sa paghulam ug metabolic pathway gikan sa mga uhong nga natural nga nagpatunghag luciferin, ang molekula nga responsable sa bioluminescence. Pinaagi sa paghiusa niini nga agianan sa genetic code sa host plant, nakahimo sila og mga petunia nga nagdan-ag sa hayag nga berde.

Kini nga innovative biotechnology nga produkto gibase sa panukiduki sa Light Bio cofounder, Karen Sarkisyan, usa ka propesor sa Imperial College London. Malampuson nga gisulod sa iyang team ang DNA gikan sa tropikal nga uhong nga Neonothopanus nambi ngadto sa mga tanom nga tabako, nga miresulta sa masanag nga mga dahon. Pagtukod sa kini nga kalampusan, gigamit nila ang parehas nga konsepto sa mga petunia, ug ang kompanya nagplano nga magsugod sa pagbaligya niini sa sunod tuig.

Ang Departamento sa Agrikultura sa US bag-o lang naghatag ug pagtugot sa Light Bio nga ibaligya ang ilang glow-in-the-dark petunias sa US. Ang ebalwasyon sa USDA nakatutok lamang sa mga posibleng risgo nga may kalabotan sa mga peste sa tanom, imbes sa ekolohikal nga mga implikasyon. Ang mga eksperto sama ni Jennifer Kuzma gikan sa North Carolina State University nagpasiugda sa posibilidad nga kini nga mga tanum makaapektar sa mga insekto ug mga hayop nga wala maanad sa nagdan-ag nga mga tanum, nga nagpatunghag mga kabalaka bahin sa balanse sa ekolohiya.

Samtang ang panguna nga katuyoan niining mga glow-in-the-dark nga mga tanum mao ang pangdekorasyon, adunay usab mga praktikal nga aplikasyon nga gisusi. Ang mga tigdukiduki sa MIT naghiusa sa genetically engineered bioluminescent nga mga tanum nga adunay mga nanoparticle nga nagtipig sa enerhiya, nga nagsugyot sa posibilidad nga gamiton kini nga mga tanum aron madan-agan ang mga interior sa pagtukod nga wala’y kuryente.

Gawas pa sa bioluminescence, ang mga inhenyero sa genetiko nagpauswag usab sa mga abilidad sa ubang mga tanum sa balay. Pananglitan, ang French startup nga Neoplants, nagbag-o sa mga bulawan nga pothos aron mapaayo ang mga kapabilidad sa paglimpyo sa hangin isip alternatibo sa mga air purifier nga gipaandar sa kuryente.

Ang pagtumaw sa glow-in-the-dark ug genetically enhanced plants nagpakita sa versatility ug potential sa biotechnology. Samtang ang industriya nagpadayon sa pagkahamtong, ang gene-splicing mahimong makit-an ang dalan ngadto sa usa ka halapad nga hanay sa magamit ug makalingaw nga mga produkto.

