Gipadayag sa Pagpanukiduki Kung Mahimong Naporma ang Unang Exocontinents

Ang propesor sa Astronomy nga si Jane Greaves gikan sa Cardiff University nagpahigayon og panukiduki aron mahibal-an kung kanus-a naporma ang unang mga exocontinent, o mga kontinente sa ubang mga planeta. Ang pagtuon, nga giulohan og “When were the First Exocontinents?” ug gipatik sa Research Notes sa American Astronomical Society, nagtumong sa pagpalambo sa pagpangita alang sa mapuy-an nga mga kalibutan pinaagi sa pag-ila sa mga dapit diin ang batoon nga mga planeta nga adunay plate tectonics mas lagmit nga makit-an.

Samtang ang mga plate tectonics mahimong dili kinahanglanon aron magsugod ang kinabuhi, kini adunay hinungdanon nga papel sa pagpadayon sa pagkapuy-an sa usa ka planeta sa paglabay sa panahon. Ang plate tectonics makatabang sa pag-regulate sa temperatura sa planeta ug pagpagawas sa kainit gikan sa kinauyokan niini, nga importante sa pagmintinar sa usa ka protective magnetosphere ug pagpabilin sulod sa habitable zone.

Ang mga greaves naka-focus sa correlation tali sa core heat production sa planeta ug sa presensya sa plate tectonics. Ang init sa kinauyokan sa planeta gimugna sa mga radioactive nga elemento sama sa uranium, thorium, ug potassium. Kini nga mga elemento naporma sa neutron star collisions ug supernova explosion.

Aron mahibal-an kung unsang mga bituon ang mas lagmit nga adunay mga planeta nga adunay plate tectonics ug mga kontinente, gi-analisar ni Greaves ang datos sa mga bituon nga abundance sa lainlaing mga elemento ug gihiusa kini sa mga edad sa bituon. Giklasipikar niya ang mga bituon sa duha ka grupo: mga bituon sa manipis nga disk, nga mas bata ug adunay taas nga metallicity, ug mga bituon sa baga nga disk, nga mas tigulang ug adunay ubos nga metallicity.

Ang pagtuon nakit-an nga ang dagway sa mga kontinente sa Yuta halos nagrepresentar sa median nga kantidad kung itandi sa ubang mga planeta. Ang pagporma sa kontinental sa Yuta nagsugod mga 3 bilyon ka tuig ang milabay, samtang ang mga bituon sa manipis nga disk sa sample nagpakita sa una nga pagpakita sa mga kontinente 2 bilyon ka tuig sa wala pa ang Yuta, ug ang mga bituon sa baga nga disk nagpakita sa mga kontinente nga nagpakita bisan sa sayo pa, mga 4 hangtod 5 bilyon ka tuig sa wala pa ang Yuta. .

Gipakita usab sa panukiduki ang relasyon tali sa presensya sa mga kontinente ug ang ratio sa iron-to-hydrogen (Fe / H) sa mga bituon. Ang mga planeta nga adunay ubos nga Fe / H ratios mas lagmit nga adunay mga kontinente nga maporma sa sayo pa.

Gisugyot ni Greaves nga ang mga bituon nga adunay sub-solar metallicity mahimong mga promisa nga target sa pagpangita alang sa mapuy-an nga mga exoplanet nga adunay mga kontinente. Kini nga mga planeta lagmit nakaugmad ug abante nga mga porma sa kinabuhi nga mas sayo kay sa Yuta.

Ang pagtuon naghinapos nga ang pagpangita sa batoon nga mga exoplanet nga adunay taas nga kinabuhi nga mga kontinente dako kaayo nga saad. Ang dugang nga imbestigasyon sa kadagaya sa mga isotopes sama sa thorium ug potassium, nga nakatampo sa radiogenic nga pagpainit, mahimong magpadayag sa dugang nga mga sistema diin ang kinabuhi nga nakabase sa yuta tingali nag-una sa kinabuhi sa Yuta.

Sa kinatibuk-an, kini nga panukiduki nagpalapad sa atong pagsabot sa pagkaporma ug pagkapuy-an sa mga planeta lapas pa sa atong solar system, nga naghatag ug bililhong mga panabut alang sa umaabot nga pagsuhid sa planeta.