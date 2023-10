Ang Pagtaas ug Pagkahulog sa Malvinoxhosan Bioregion sa South Africa

Usa ka bag-o nga pagtuon nga giulohan og "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion sa South Africa: Ebidensya alang sa Early-Middle Devonian Biocrises sa South Pole," nga gipatik sa Earth-Science Reviews, nagsusi sa pagkapuo sa mga mananap sa dagat sa panahon sa Early- Panahon sa Middle Devonian. Kini nga panahon gihulagway sa usa ka mas init nga klima ug mas taas nga lebel sa dagat, nga adunay usa ka dako nga yuta nga gitawag og Gondwana nga nahimutang duol sa South Pole.

Ang mga tigdukiduki, nga gipangulohan ni Dr. Cameron Penn-Clarke, nagkolekta ug nag-analisar sa usa ka mahinungdanon nga gidaghanon sa fossil data aron masabtan ang gigikanan ug pagkahanaw sa Malvinoxhosan biota, usa ka grupo sa mga mananap sa dagat nga milambo sa mas bugnaw nga tubig ug naglakip sa nagkalain-laing matang sa kinhason. Pinaagi sa mga advanced nga teknik sa pagtuki sa datos, ilang giila ang lahi nga mga lut-od sa karaang bato, nga ang matag usa nagpakita sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga espisye sa mananap sa dagat sa paglabay sa panahon.

Gipadayag sa pagtuon nga ang pagkunhod sa biota sa Malvinoxhosan adunay kalabotan sa mga pagbag-o sa lebel sa dagat ug klima. Samtang nag-init ang klima, ang espesyal, bugnaw nga tubig nga Malvinoxhosan nga mga mananap sa dagat nahanaw ug gipulihan sa mas generalist nga mga espisye nga gipahaom sa mas init nga tubig. Ang pagbag-o sa lebel sa dagat nakabalda sa natural nga mga babag sa kadagatan, nga nagtugot sa mas init nga katubigan gikan sa mga rehiyon nga mas duol sa ekwador nga moagos pasulod ug mitultol sa kolonisasyon sa mas init nga mga espisye sa tubig.

Ang pagkapuo sa Malvinoxhosan biota miresulta sa pagkahugno sa polar ecosystem, diin ang biodiversity wala na mabawi. Gisugyot sa panukiduki nga ang hiniusa nga mga epekto sa pagbag-o sa lebel sa dagat ug temperatura mao ang panguna nga hinungdan sa kini nga pagkapuo nga panghitabo. Dili pa sigurado kung kini nga panghitabo sa pagkapuo adunay kalabotan sa uban sa panahon sa Early-Middle Devonian nga panahon, tungod kay kulang ang mga inferens sa edad.

Gipasiugda usab sa pagtuon ang pagkahuyang sa mga polar nga palibot ug ekosistema sa mga pagbag-o sa lebel sa dagat ug temperatura. Ang pagsabot sa nangaging mga panghitabo sa pagkapuo makahatag ug bililhong pagsabot sa kasamtangang krisis sa biodiversity nga atong giatubang karon.

Tinubdan:

– Mga Review sa Earth-Science (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595