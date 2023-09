Ang Australia Nagpalambo sa CRISPR-Based Diagnostic Tool alang sa Monkeypox Virus Detection

Ang mga tigdukiduki sa Australia nakahimo og usa ka groundbreaking diagnostic tool, MPXV-CRISPR, alang sa pag-ila sa monkeypox virus (MPXV). Kini nga himan, ang una sa klase niini sa Australia, naggamit sa teknolohiya sa CRISPR aron makit-an ang virus nga adunay talagsaon nga katukma ug katulin. Ang panukiduki, usa ka hiniusang paningkamot nga gipangulohan sa Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ug ang Walter ug Eliza Hall Institute of Medical Research, gipatik sa The Lancet Microbe.

Samtang ang teknolohiya sa CRISPR labing nailhan tungod sa mga kapabilidad niini sa pag-edit sa genome, bag-o lang kini mitumaw isip usa ka gamhanan nga himan alang sa mga katuyoan sa diagnostic. Ang MPXV-CRISPR gidesinyo sa pag-target sa piho nga genetic sequence nga makita lamang sa MPXV virus. Si Dr. Soo Jen Low sa Unibersidad sa Melbourne, usa sa mga co-first author sa pagtuon, mipasabot nga ang CRISPR-based diagnostic tools molihok sama sa super-precise detectives, daling makaila sa genetic material nga nalangkit sa piho nga mga pathogens.

Ang himan sa MPXV-CRISPR giprograma aron mailhan ang virus pinaagi sa mga "giya" sa engineering base sa database sa 523 nga mga genome sa MPXV. Kung ang virus nga DNA naa sa usa ka klinikal nga sample, ang sistema sa CRISPR gigiyahan sa target ug nagpagawas usa ka signal nga nagpaila sa presensya sa virus. Ang pagkasensitibo ug katukma nga lebel sa kini nga pamaagi sa pagsulay ikatandi sa standard nga mga pamaagi sa PCR nga bulawan apan adunay bentaha sa paghatud sa mga resulta sa usa ka tipik sa oras.

Usa sa mga groundbreaking nga bahin sa MPXV-CRISPR mao ang katulin diin kini makahatag usa ka diagnosis. Ang tradisyonal nga monkeypox diagnostics kasagarang nagsalig sa sentralisadong mga setting sa laboratoryo, nga mahimong moresulta sa pagkalangan sa pipila ka adlaw sa dili pa makuha ang mga resulta sa pagsulay. Sa kasukwahi, ang MPXV-CRISPR makamatikod sa virus sulod lang sa 45 minutos, nga magtugot sa paspas nga on-site detection.

Ang research team nagtrabaho na karon sa pagpahiangay sa MPXV-CRISPR ngadto sa usa ka portable device nga mahimong i-deploy sa mga punto sa pag-atiman sa tibuok nasud. Makahimo kini sa mas paspas ug mas dali nga pagdayagnos, labi na sa mga hilit nga lugar o mga lugar nga adunay limitado nga mga kapanguhaan. Ang team nagtumong sa pagbag-o sa pagdumala sa monkeypox, pagpalambo sa resulta sa pasyente, ug pagpalambo sa tubag sa panglawas sa publiko sa umaabot nga mga outbreak.

Ang kolaborasyon sa panukiduki naglambigit sa Peter Doherty Institute, Walter ug Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, ug Monash University.

