Pagpaila sa MPXV-CRISPR: Usa ka Rebolusyonaryo nga Himan sa Pag-diagnose alang sa Monkeypox Virus

Usa ka grupo sa mga siyentista gikan sa Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ug sa Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research nakamugna og usa ka groundbreaking diagnostic tool nga gitawag og MPXV-CRISPR. Gipatik sa The Lancet Microbe, kini nga himan naggamit sa CRISPR nga teknolohiya aron mahibal-an ang monkeypox virus (MPXV) sa mga sample sa klinika sa madali ug tukma, nga milabaw sa kasamtangan nga mga pamaagi sa diagnostic. Kini espesipikong nagpunting sa genetic sequences nga talagsaon sa MPXV, nga naghimo niini nga unang CRISPR-based nga diagnostic nga pamaagi sa matang niini sa Australia.

Ang teknolohiya sa CRISPR, nga nailhan sa mga kapabilidad sa pag-edit sa genome, gigamit na karon alang sa mga katuyoan sa diagnostic. Si Dr. Soo Jen Low, usa ka Research Officer sa Doherty Institute ug co-first author sa pagtuon, naghulagway sa CRISPR-based diagnostics isip tukma nga mga detective nga nagpaila sa piho nga mga timailhan nga may kalabutan sa presensya sa mga pathogens. Sa kaso sa MPXV-CRISPR, kini "giprograma" aron mailhan ang virus pinaagi sa mga giya sa engineering nga nagbugkos sa mga piho nga bahin sa viral DNA.

Kung ang virus nga DNA nakit-an sa usa ka klinikal nga sample, ang sistema sa CRISPR gigiyahan sa target ug nagpagawas usa ka signal aron ipakita ang presensya sa virus. Kini nga pamaagi sa pagdayagnos nakab-ot ang parehas nga pagkasensitibo ug katukma sa mga pamaagi sa PCR nga standard nga bulawan apan sa usa ka tipik sa oras.

Usa sa mga groundbreaking nga bahin sa MPXV-CRISPR mao ang kadali niini sa paghatag usa ka diagnosis. Ang karon nga mga diagnostic sa monkeypox kanunay nga molungtad og mga adlaw aron makahatag mga resulta, samtang ang MPXV-CRISPR makamatikod sa virus sa 45 minuto lang. Ang team sa pagkakaron nagtrabaho sa pagpahiangay niini nga teknolohiya ngadto sa usa ka portable device nga mahimong gamiton alang sa on-site detection sa monkeypox virus sa lain-laing mga healthcare setting.

Si Dr. Shivani Pasricha, usa ka Senior Research Officer sa Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ug co-senior author sa pagtuon, nagpasiugda sa posibleng epekto sa MPXV-CRISPR sa panglawas sa publiko. Pinaagi sa pagpauswag sa pag-access sa dali ug kasaligan nga mga pagdayagnos, labi na sa mga lugar nga adunay limitado nga mga kahinguhaan o hilit nga mga lokasyon, kini nga desentralisado nga pamaagi sa pagsulay makapadali sa pagtambal ug makapauswag sa mga sangputanan sa pasyente.

Ang kolaborasyon tali sa mga institusyon sa panukiduki naglambigit sa Doherty Institute, Walter ug Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, ug Monash University.

