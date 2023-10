By

Usa ka bag-ong pagtuon nga gihimo sa mga tigdukiduki sa Center for Cosmology and Particle Physics sa New York University nagsugyot nga ang mga bituon mahimong hiwaon sa katunga pinaagi sa "relativistic blades," nga hilabihan ka kusog nga pag-agos sa plasma nga giporma sa hilabihan ka kusog nga magnetic field. Kini nga mga blade nga nagbulag sa bituon mahimong makapatin-aw sa pipila sa labing hayag nga pagbuto sa uniberso, nga nailhan nga gamma-ray bursts (GRBs).

Ang mga GRB hilabihan ka kusog nga mga pagbuto sa kalangitan, apan kasagaran kini mahitabo sa layo kaayo aron atong maobserbahan kini sa detalye. Kini nga mga pagbuto gituohan nga gihimo sa bisan unsang mga itom nga lungag o magnetar, nga labi ka magnet nga mga bituon sa neutron. Bisan pa, ang hinay nga pagkawala sa pipila ka mga GRB lisud ipasabut sa mga astronomo.

Niining bag-ong pagtuon, gisugyot sa mga tagsulat nga kini nga nagdugay nga mga GRB mahimong moresulta sa pagkamatay sa daghang mga bituon. Kung ang usa ka bituon mamatay, ang kinauyokan niini mahugno, nga mahimong usa ka neutron nga bituon nga gilibutan sa hydrogen ug helium layer. Pinaagi sa paspas nga compression ug rotation, kini nga neutron nga bituon makakuha usa ka labi ka kusog nga magnetic field, nga himuon kini nga magnetar.

Ang gubot nga palibot nga naglibot sa usa ka bag-ong nahimugso nga magnetar hinungdan nga ang mga palibot niini masamok sa usa ka kagubot nga paagi tungod sa grabe nga radiation ug magnetic field. Ang miaging panukiduki nagsugyot nga ang usa ka jet naporma subay sa spin axis sa magnetar isip resulta. Bisan pa, nadiskobrehan sa mga tigdukiduki niini nga pagtuon nga ang magnetic field sa magnetar makahimo usab og mga pagbuto sa radiation ubay sa ekwador niini.

Kini nga mga pagbuto sa radyasyon, nga giporma sa mga sentripugal nga pwersa sa nagtuyok nga bituon, nagporma usa ka blade nga naglihok sa bituon sa hapit sa katulin sa kahayag. Ang enerhiya nga gidala niining "relativistic blade" mas dako pa kay sa usa ka pagbuto sa supernova ug epektibong makatunga sa bituon samtang kini mogawas. Ang blade nagpadayon sa pagbiyahe alang sa usa ka mahinungdanon nga gilay-on sa wala pa mawad-an sa momentum, nga posibleng nagpatin-aw sa hinay nga pagkahanaw sa pipila ka mga GRB.

Atol sa panaw niini, ang sulab usab makatigom ug mas daghang materyal, nga nagpadako sa makadaot nga gahom niini. Dugang pa, ang blade maoy hinungdan sa mga kawalay kalig-on sulod sa bituon mismo, nga mosangpot sa kataposang pagkahanaw niini.

Samtang kini nga pagtuon nagsilbi aron ipakita ang katuohan sa relativistic blades nga nagpatin-aw sa mga GRB, ang umaabot nga panukiduki nagtumong sa pag-analisar kung giunsa kini nga mga blades nag-uswag sa paglabay sa panahon ug masabtan ang proseso sa stellar nga kamatayon nga kauban niini. Pinaagi sa pag-ila sa mga yawe nga pirma sa kini nga klase sa pagbuto, makumpirma sa mga siyentista kung ang naobserbahan kaniadto nga mga GRB nahiuyon sa kini nga modelo.

