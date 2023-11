Ang Rebolusyonaryong Pagdiskobre Naghatag Kahayag sa Kinaiyahan sa Mahimong mga Bituon

By

Ang mga siyentista sa Unibersidad sa Leeds nakahimo og usa ka ground-breaking nga nadiskobrehan nga hingpit nga makapausab sa atong pagsabot sa Be stars, ang pipila sa labing mahinungdanon ug komon nga mga bituon sa uniberso. Ang nangaging mga pangagpas nag-ingon nga ang Be stars kasagaran anaa sa double star system, apan ang bag-ong ebidensiya nagsugyot nga sila mahimong bahin gayod sa triple star system.

Gipangunahan ni Ph.D. estudyante nga si Jonathan Dodd ug Propesor René Oudmaijer, ang mga tigdukiduki migamit sa datos gikan sa Gaia satellite sa European Space Agency aron analisahon ang lihok niining mga bituon tabok sa kalangitan sa kagabhion. Ang ilang mga obserbasyon nagpakita nga ang mga bituon sa Be adunay mas ubos nga rate sa mga kauban kaysa sa gipaabut, nga sa sinugdan nagpatunghag mga pangutana bahin sa ilang pagkaporma.

Bisan pa, ang dugang nga imbestigasyon nagpadayag nga sa mas dagkong mga panagbulag, ang rate sa kauban nga mga bituon parehas sa taliwala sa mga bituon sa Be ug sa ubang mga bituon sa B. Kini ang hinungdan sa mga tigdukiduki sa pag-infer nga ang ikatulo nga bituon kanunay nga naa sa kini nga mga sistema, nga nag-aghat sa kauban nga bituon nga mopaduol sa Be star. Kining duol nga kaduol makahimo sa pagbalhin sa masa gikan sa usa ka bituon ngadto sa lain, nga moresulta sa pagkaporma sa talagsaong Be star disk.

Kini nga pagkadiskobre naghagit sa miaging konsensus nga ang mga disk sa palibot sa Be mga bituon gipahinabo lamang sa paspas nga pagtuyok sa mga bituon mismo. Pinaagi sa pagkonsiderar sa impluwensya sa triple star system, gipalalom sa mga siyentista ang atong pagsabot sa pagkaporma ug ebolusyon niining makaiikag nga mga butang.

"Ang kamatuoran nga wala namo sila makita tungod kay sila karon naluya kaayo aron mahibal-an," miingon ang Principal Investigator nga si Prof Oudmaijer, nga nagsugyot nga kini nga mga kauban nga mga bituon mahimong mas gamay ug mahuyang human gihukasan sa ilang masa sa "vampire" Mahimong bituon.

Kini nga panukiduki naghatag bag-ong kahayag sa komplikado nga dinamika sa Be stars ug nagpasiugda sa panginahanglan alang sa dugang nga imbestigasyon sa daghang mga sistema sa bituon. Pinaagi sa pagpalapad sa among kahibalo bahin niining dagkong mga bituon, nakakuha kami mga bililhon nga panabut sa mas lapad nga proseso sa ebolusyon sa bituon.

FAQ

Unsa ang Be stars?

Ang Be stars usa ka subset sa B nga mga bituon nga gihulagway pinaagi sa presensya sa usa ka circumstellar disk nga hinimo sa gas nga materyal. Kini nga mga disk susama sa mga singsing sa Saturn sa atong kaugalingong solar system.

Unsa ang kamahinungdanon niini nga pagkadiskobre?

Ang pagkadiskobre nga ang Be bituon mahimong anaa sa triple star system naghagit sa nangaging mga pangagpas mahitungod sa ilang pagkaporma ug ebolusyon. Naghatag kini og bililhon nga mga panabut sa komplikado nga dinamika sa kini nga mga butang ug gipalawman ang among pagsabut sa ebolusyon sa bituon sa kadaghanan.

Giunsa kini pagkadiskobre?

Gisusi sa mga tigdukiduki ang datos gikan sa Gaia satellite sa European Space Agency, nga nagsubay sa paglihok sa mga bituon sa kalangitan sa kagabhion. Pinaagi sa pag-obserbar sa mga lihok sa Be stars, nakahimo sila sa pag-infer sa presensya sa ikatulo nga bituon sa daghang mga kaso, nga nag-impluwensya sa pagporma sa Be star disk.

Unsa ang mga implikasyon niini alang sa umaabot nga panukiduki?

Kini nga pagkadiskobre nagbukas sa bag-ong mga agianan alang sa pagsuhid sa kinaiyahan sa Be stars ug ang papel sa daghang mga sistema sa bituon sa ilang pagkaporma. Ang dugang nga imbestigasyon gikinahanglan aron hingpit nga masabtan ang dynamics niini nga mga sistema ug ang mga proseso nga nalangkit sa pagbalhin sa masa tali sa mga bituon.