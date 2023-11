Bag-ong Discovery Nagpadayag sa Triple Stars Makabag-o sa Atong Pagsabot sa Massive Be Stars

Usa ka groundbreaking nga bag-ong pagtuon nga gihimo sa mga siyentista gikan sa University of Leeds naghatag kahayag sa usa ka wala pa nahibal-an nga aspeto sa dagkong mga bituon sa Be. Ang panukiduki, nga gipangunahan sa estudyante sa PhD nga si Jonathan Dodd ug Propesor René Oudmaijer gikan sa School of Physics and Astronomy, naghagit sa dugay na nga pagtuo nga ang mga bituon nag-una nga doble nga mga bituon, nga nagsugyot nga mahimo gyud silang bahin sa triple system.

Ang mahimong mga bituon, usa ka subset sa B nga mga bituon, gihulagway pinaagi sa presensya sa usa ka gas disc nga naglibot kanila, nga nagpahinumdom sa mga singsing sa Saturn sa atong kaugalingong Solar System. Bisan tuod kini nga mga bituon nailhan sulod sa kapin sa usa ka siglo, ang ilang gigikanan nagpabiling misteryo hangtod karon. Ang nagpatigbabaw nga konsensus sa mga astronomo mao nga ang mga gas disc naporma tungod sa paspas nga pagtuyok sa Be bituon, nga sa baylo gipasangil sa mga interaksyon tali sa mga bituon sa binary system.

Bisan pa, ang mga tigdukiduki nakadiskubre sa ebidensya nga nagpakita nga ang Be bituon kanunay nga naglungtad ingon bahin sa triple system kaysa binary system. Pinaagi sa pag-analisar sa datos gikan sa Gaia satellite sa European Space Agency, ilang naobserbahan ang paglihok sa mga bituon tabok sa kalangitan sa kagabhion sa taas nga mga yugto sa panahon. Kini nga makuti nga pagtuki nagpadayag sa maliputon nga pag-uyog ug mga spiral sa agianan sa mga bituon, nga nagpakita sa presensya sa dugang nga mga kauban.

Talagsaon, nahibal-an sa pagtuon nga ang mga bituon sa Be nagpakita nga adunay gamay nga rate sa mga kauban kung itandi sa mga bituon sa B sa sinugdan. Bisan pa, ang team nagtuo nga kini nga kalainan mahimo’g gipasangil sa kamatuoran nga kini nga mga kauban naluya kaayo aron mahibal-an. Ang dugang nga imbestigasyon gamit ang lain-laing set sa datos nagpamatuod nga ang rate sa kauban nga mga bituon taliwala sa B ug Be nga mga bituon mahimong ikatandi sa mas dagkong mga panagbulag, nga nagsugyot sa pagkalambigit sa ikatulo nga bituon sa daghang mga kaso.

Kining bag-ong pagsabot sa pagkaylap sa triple system taliwala sa Be stars adunay halayo nga mga implikasyon sa nagkalain-laing natad sa astronomiya. Mahimong makatampo kini sa atong pagsabot sa mga black hole, neutron nga mga bituon, ug bisan sa mga tinubdan sa gravitational wave. Gisugyot ni Propesor Oudmaijer nga kini nga mga nahibal-an naghatag hinungdanon nga mga panan-aw sa mga butang nga nagpatunghag mga gravitational wave, sama sa paghiusa sa mga itom nga lungag ug mga bituon sa neutron. Dugang pa, ang pagkadiskobre nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagkonsiderar sa triple star system sa pagtuon sa stellar evolution.

Kini nga groundbreaking nga panukiduki, nga gipondohan sa Science and Technology Facilities Council (STFC), gipahigayon sa usa ka kolaborasyon nga grupo sa mga siyentipiko gikan sa University of Leeds, lakip ang mga estudyante sa PhD nga si Jonathan Dodd ug Isaac Radley, kauban si Dr. Miguel Vioque sa ALMA Observatory sa Chile ug Dr. Abigail Frost gikan sa European Southern Observatory sa Chile.

