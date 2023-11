Bag-ong Discovery Mga Hagit sa Kombensiyonal nga Pagsabot sa Massive Be Stars

By

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gihimo sa mga tigdukiduki sa Unibersidad sa Leeds nagpadayag sa usa ka groundbreaking nga nadiskobrehan nga mahimo’g magbag-o sa among pagsabut sa daghang mga bituon sa Be. Sukwahi sa nangaging mga pangagpas nga ang Be stars nag-una sa mga binary system, ang panukiduki nagsugyot nga kini nga mga misteryosong bituon mas lagmit nga bahin sa triple star system. Kini nga pagpangita, nga gibase sa mga datos nga nakolekta gikan sa Gaia satellite, naghagit sa tradisyonal nga mga teorya sa pagporma sa bituon ug adunay halayo nga mga implikasyon sa atong pagsabot sa nagkalain-laing astronomical phenomena, sama sa black hole, neutron star, ug gravitational waves.

Nailhan sa ilang mga kinaiya nga gas disc, ang Be stars nagpabiling misteryo sulod sa kapin sa usa ka siglo. Ang nagpatigbabaw nga konsensus sa mga astronomo mao nga kini nga mga gas disc kay resulta sa paspas nga pagtuyok sa Be stars nga nakig-interact sa laing bituon sa binary system. Bisan pa, ang bag-ong panukiduki gikan sa Unibersidad sa Leeds nagsugyot og lahi nga katin-awan.

Ang nanguna nga tigdukiduki nga si Mr. Dodd ug Propesor Oudmaijer migamit sa datos gikan sa Gaia satellite aron imbestigahan ang paglihok sa mga bituon tabok sa kalangitan sa kagabhion sa taas nga mga panahon. Pinaagi sa pag-analisar sa mga trajectory sa B nga mga bituon (Mass Transfer) ug Be nga mga bituon, sila nakahimo sa pag-ila sa usa ka mahinungdanon nga kalainan sa rate sa mga kauban tali sa duha ka grupo. Katingad-an, nagpakita nga ang mga bituon sa Be adunay mas ubos nga rate sa mga kauban, sukwahi sa gipaabut. Bisan pa, ang dugang nga pagsusi nagpadayag nga kini nga kalainan tungod sa usa ka ikatulo nga bituon nga nag-impluwensya sa sistema.

Ang mga tigdukiduki nagtuo nga sa daghang mga kaso, ang ikatulo nga bituon sa triple system maoy hinungdan sa kauban nga bituon nga maduol sa Be star. Kini nga kaduol makahimo sa pagbalhin sa masa tali sa duha ka bituon, nga miresulta sa pagkaporma sa kinaiya nga gas disk nga naobserbahan sa palibot sa Be stars. Makapainteres, mahimo usab kini nga ipasabut kung ngano nga kini nga mga kauban dili na makit-an, tungod kay sila naluya pag-ayo pagkahuman nawala ang daghang kantidad sa masa.

Ang mga implikasyon sa kini nga pagkadiskobre milabaw pa sa pagtuon sa Be stars. Ang pagsabot sa pagkakomplikado sa triple star system ug sa ilang papel sa stellar evolution makahatag ug bililhong pagsabot sa kinaiyahan sa black hole, neutron nga mga bituon, ug sa mga tinubdan sa gravitational waves. Kini nga pagpadayag moabut sa usa ka kulbahinam nga panahon kung ang panukiduki sa gravitational wave paspas nga nag-uswag, ug ang pagtuon sa binarity sa mga sistema sa bituon nahimong labi ka hinungdanon.

Samtang gikinahanglan ang dugang nga panukiduki aron pagkumpirma ug pagsuhid sa mga kakuti sa triple star system, kini nga pagtuon nagtimaan sa usa ka mahinungdanong milestone sa atong pagsabot sa dagkong mga bituon sa Be ug sa ilang dapit sa uniberso. Pinaagi sa paghagit sa naandan nga mga pangagpas, ang mga tigdukiduki sa Unibersidad sa Leeds nag-abli sa bag-ong mga pultahan alang sa pagbutyag sa mga misteryo sa celestial nga mga butang ug sa ilang ebolusyon.