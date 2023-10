Pagsuhid sa mga Balaod sa Conservation sa Quantum Mechanics

By

Ang mga balaod sa konserbasyon maoy sukaranang mga prinsipyo sa pisika nga naghulagway sa pagpreserbar sa pipila ka gidaghanon o kabtangan sa nahilit nga pisikal nga mga sistema sa paglabay sa panahon. Kini nga mga balaod, nga naglakip sa pagkonserba sa mass-energy, momentum, ug electric charge, hinungdanon aron masabtan ang kinaiya sa uniberso. Gitino nila ang mga proseso nga mahimo o dili mahitabo sa kinaiyahan. Pananglitan, ang pagkonserba sa momentum nagpadayag nga ang sumada sa tanang momenta nagpabiling makanunayon sa usa ka sirado nga sistema sa wala pa ug pagkahuman sa usa ka panghitabo, sama sa usa ka bangga.

Samtang ang mga balaod sa konserbasyon maayo nga natukod sa klasikal nga mga mekaniko, kini nahimong labi ka makaiikag sa natad sa quantum mechanics. Sa quantum mechanics, ang conservation theorems nakuha gikan sa mga prinsipyo sama sa symmetries sa physical system, dili sama sa classical mechanics diin kini gituohan gikan sa sinugdanan.

Sa usa ka bag-ong pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ang mga tigdukiduki nakahimo og usa ka eksperimento sa hunahuna aron mas masusi ang mga balaod sa konserbasyon sa quantum mechanics. Ang mga eksperimento sa panghunahuna, mga senaryo nga hypothetical nga gigamit sa pagsuhid sa mga sangputanan sa mga teorya ug mga prinsipyo, naghatag ug bag-ong mga panabut sa kinaiyahan sa quantum mechanics.

Ang eksperimento sa panghunahuna nga gihimo sa mga tigdukiduki naglakip sa duha ka karakter, si Alice ug Bob, nga naglingkod sa mga lingkuranan nga adunay mga ligid nga nag-atubang sa usag usa. Sa diha nga sila magduso sa usag usa, sila molihok sa magkaatbang nga mga direksyon sa parehas nga katulin, nga moresulta sa usa ka kanunay nga kantidad sa mga katulin nga katumbas sa zero. Gipakita niini ang pagkonserba sa momentum sulod sa quantum realm.

Ang kahinungdanon sa kini nga eksperimento sa panghunahuna labaw pa sa piho nga senaryo niini. Gihulagway niini ang unibersal nga paggamit sa mga balaod sa konserbasyon, nga naglangkob sa mga senaryo nga adunay lain-laing mga masa, inisyal nga paglihok, ug komplikado nga mga interaksyon. Ang mga balaod sa konserbasyon migawas gikan sa mga simetriya nga makita sa kinaiyahan, ug ang pagkatag-an niini nagpabilin bisan unsa pa ang piho nga mga detalye sa mga interaksyon.

Sa quantum mechanics, bisan pa, ang tradisyonal nga mga balaod sa konserbasyon nag-atubang og mga hagit. Ang pagsukod sa usa ka espesipikong gidaghanon sa usa ka sistema sa quantum makadisturbo sa sistema, nga nagbag-o sa sunod nga ebolusyon niini. Aron mabuntog kini nga hagit, ang mga tigdukiduki nagdisenyo usa ka eksperimento nga pag-setup nga naglambigit sa pag-andam sa usa ka sistema sa quantum sa usa ka piho nga inisyal nga kahimtang ug pagsukod sa usa ka gitipig nga kantidad pagkahuman sa pagpangandam. Gitugotan nila dayon ang sistema nga mag-uswag nga wala’y bisan unsang mga pagsukod, nga nagpadayag nga ang pagkonserba sa angular momentum nagpadayon bisan sa mga indibidwal nga kaso.

Kini nga pagtuon nakatampo sa mas lawom nga pagsabot sa nagpahiping mga prinsipyo sa quantum mechanics ug sa mga balaod sa konserbasyon nga nagdumala sa kinaiya sa quantum system. Pinaagi sa pagsuhid niini nga mga balaod pinaagi sa mga eksperimento sa panghunahuna ug mga bag-ong eksperimento nga setup, ang mga siyentista makapadayon sa pagbutyag sa mga misteryo sa quantum realm.

Tinubdan:

– Titulo: Mga Balaod sa Conservation sa Quantum Mechanics nga Gipatin-aw sa mga Eksperimento

Tinubdan: Mga Pamaagi sa National Academy of Sciences

Mga awtor: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Petsa: Nobyembre 2020