Mga Insight sa Dwarf Planets' Orbits ug Compositions Gipadayag ni James Webb Space Telescope

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gipangulohan sa usa ka internasyonal nga grupo sa mga astronomo migamit sa James Webb Space Telescope (JWST) sa pag-obserbar ug pagtuon sa tulo ka dwarf nga mga planeta sa Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, ug Quaoar. Ang mga obserbasyon gihimo gamit ang Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) ug naghatag ug bag-ong mga panabut sa mga orbit ug komposisyon niining mga lagyong butang.

Ang Kuiper Belt usa ka rehiyon sa ngilit sa atong solar system nga gipuy-an sa mga butang. Kini usa ka tinubdan sa siyentipikong mga nadiskobrehan ug adunay dakong papel sa pagsabot sa kasaysayan sa atong solar system. Ang disposisyon sa Kuiper Belt Objects (KBOs), nailhan usab nga Trans-Neptunian Objects (TNOs), naghatag ug bililhong impormasyon bahin sa gravitational currents nga nag-umol sa solar system ug nagpakita sa dinamikong kasaysayan sa mga paglalin sa planeta.

Ang pagtuon, nga gipangulohan ni Joshua Emery gikan sa Northern Arizona University, nagpadayag nga ang tulo ka dwarf nga mga planeta sa Kuiper Belt nagpakita sa makapaikag nga mga komposisyon ug orbital nga mga kinaiya. Ang mga obserbasyon nagpakita sa presensya sa gaan nga hydrocarbon ug komplikadong mga organikong molekula nga gituohang resulta sa methane irradiation.

Ang nangaging trabaho nagsugyot nga kining dwarf nga mga planeta mahimo’g adunay dali nga mga yelo sa ilang mga ibabaw nga susama sa ubang mga Trans-Neptunian nga mga lawas sama sa Pluto ug Eris. Bisan pa, ang lahi nga mga orbit sa Sedna, Gonggong, ug Quaoar nagpatunghag mga pangutana bahin sa presensya sa kini nga mga volatile tungod sa lainlaing mga rehimen sa temperatura ug mga palibot sa irradiation nga ilang nasinati.

Gamit ang instrumento sa NIRSpec sa Webb, naobserbahan sa team ang tanang tulo ka dwarf nga planeta sa duol nga infrared spectrum. Ang resulta nga spectra nagpakita sa kadagaya sa ethane (C2H6) sa tanang tulo ka lawas, uban sa Sedna nga nagpakita sa pinakataas nga lebel. Ang acetylene (C2H2) ug ethylene (C2H4) nakita usab sa Sedna. Kini nga mga molekula direkta nga mga produkto sa pag-irradiation sa methane. Ang mga kalainan sa kadagaya sa kini nga mga molekula gipasangil sa mga kalainan sa temperatura ug mga palibot sa irradiation nga nasinati sa mga dwarf nga planeta.

Kining bag-ong mga panabut nga gihatag sa mga obserbasyon sa JWST nakatampo sa atong pagsabot sa Kuiper Belt ug sa dynamics sa gawas nga solar system. Pinaagi sa pagtuon sa komposisyon ug mga orbit niining lagyong mga butang, ang mga siyentista makapadayon sa pagdiskobre sa adunahang kasaysayan ug ebolusyon sa atong cosmic nga kasilinganan.

Kahulugan:

– Kuiper Belt: Usa ka rehiyon sa ngilit sa atong solar system lapas sa orbita sa Neptune nga gilangkuban sa dili maihap nga yelo nga mga butang.

- Trans-Neptunian Objects (TNOs): Mga butang nga nag-orbit lapas sa orbito sa Neptune sa gawas nga mga kilid sa solar system.

- James Webb Space Telescope (JWST): Usa ka teleskopyo sa kawanangan nga gilunsad sa NASA nga gidesinyo sa pag-obserbar sa uniberso sa infrared nga kahayag.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): Usa ka instrumento sa JWST nga nagsukod sa intensity sa kahayag sa duol-infrared range.

– Dwarf nga mga planeta: Ang mga celestial nga lawas nga nagbiyo sa Adlaw, dili mga bulan, ug adunay halos lingin nga porma apan wala makahaw-as sa ilang mga orbito sa ubang mga tinumpag.

– Methane irradiation: Ang proseso diin ang mga molekula sa methane naladlad sa radiation, nga miresulta sa pagkaporma sa ubang mga molekula.

Tinubdan:

– Emery, JP ug uban pa. (2023) “Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar” (Icarus)

– NASA – James Webb Space Telescope Mission