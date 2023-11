Bag-ong Pamaagi sa Diagnostic Gigamit ang AI aron Mapadali nga Makita ang Pagsukol sa Antibiotic

By

Ang mga tigdukiduki gikan sa Unibersidad sa Oxford nakahimog dakong pag-uswag sa paghimo ug usa ka nobela ug paspas nga pagsulay sa pagkasensitibo sa antimicrobial nga makamatikod sa resistensya sa antibiotiko sa labing gamay nga 30 minuto. Ang pagtuon, nga giulohan og "Deep learning and single-cell phenotyping for rapid antimicrobial susceptibility detection in Escherichia coli," migamit sa fluorescence microscopy ug artificial intelligence (AI) nga mga teknik sa pag-analisar sa bacterial cell images ug pag-ila sa mga kausaban sa structural nga mahitabo sa dihang ang mga cell ma-expose sa antibiotics.

Pinaagi sa pagbansay sa mga modelo sa lawom nga pagkat-on aron mahibal-an kini nga mga pagbag-o, ang mga tigdukiduki nakab-ot ang katukma nga rate nga labing menos 80% sa matag cell nga basehan sa daghang mga antibiotics. Kini nga pamaagi nagpakita sa maayong potensyal sa pag-ila sa resistensya sa antibiotiko sa mga sample sa klinika ug mahimong magamit aron mahibal-an ang pagkaepektibo sa lainlaing mga antibiotics sa umaabot.

Ang kasamtangan nga sumbanan alang sa pagsulay sa resistensya sa antibiotic naglakip sa nagtubo nga mga kolonya sa bakterya sa presensya sa mga antibiotics, nga mahimo’g makahurot sa oras ug malangan ang pagtambal alang sa mga pasyente nga adunay mga impeksyon nga mahimo’g makahulga sa kinabuhi. Ang paspas nga kinaiya sa bag-ong pamaagi sa pagdayagnos makapakunhod pag-ayo sa mga oras sa pagtambal ug magtugot alang sa gipunting nga pagtambal sa antibiotic, pagminus sa mga epekto ug pagpahinay sa pagtaas sa resistensya sa antimicrobial.

Achillefs Kapanidis, Propesor sa Biological Physics ug Direktor sa Oxford Martin Program sa Antimicrobial Resistance Testing, mipasabut, "Ang among AI-based nga paagi kasaligan ug paspas nga nakamatikod sa mga pagbag-o sa istruktura sa mga selula sa bakterya nga gipahinabo sa mga antibiotics. Pinaagi sa pag-ila niini nga mga pagbag-o, atong mahibal-an kung ang usa ka selula dili makasukol o sensitibo sa mga antibiotiko.

Ang mga tigdukiduki nagplano sa pagpalambo sa ilang diagnostic nga pamaagi, sa paghimo niini nga mas paspas ug mas scalable alang sa klinikal nga paggamit. Tumong usab nila nga palapdan ang aplikasyon niini sa lainlaing klase sa bakterya ug antibiotics.

Sa hapit 1.3 milyon nga pagkamatay sa 2019 nga gipahinungod sa resistensya sa antimicrobial, kini nga bag-ong pamaagi sa pagdayagnos nagtanyag paglaum alang sa pagpaayo sa tukma nga mga pagtambal ug pagpreserbar sa pagkaepektibo sa mga antibiotics. Pinaagi sa tukma nga pag-ila sa resistensya sa antibiotiko sa tukma sa panahon nga paagi, ang mga doktor mahimong magreseta sa angay nga mga regimen sa pagtambal, nga makunhuran ang peligro sa paglala sa mga impeksyon ug ang panginahanglan alang sa dugang nga mga antibiotics.

Mga FAQ:

P: Unsa ang antimicrobial resistance (AMR)?

A: Ang resistensya sa antimicrobial nagtumong sa abilidad sa mga mikroorganismo, sama sa bakterya, mga virus, ug fungi, nga makasugakod sa mga epekto sa mga tambal nga orihinal nga epektibo sa pagtambal sa mga impeksyon nga gipahinabo niini nga mga organismo.

P: Giunsa ang bag-ong pamaagi sa pagdayagnos?

A: Ang bag-ong pamaagi sa diagnostic naghiusa sa fluorescence microscopy ug artificial intelligence aron pag-analisar sa mga imahe sa selula sa bakterya ug pag-ila sa mga pagbag-o sa istruktura tungod sa mga antibiotics. Pinaagi sa pagbansay sa mga modelo sa lawom nga pagkat-on, mahibal-an sa mga tigdukiduki kini nga mga pagbag-o ug mahibal-an ang presensya sa resistensya sa antibiotiko.

P: Unsa ang mga bentaha sa bag-ong pamaagi sa pagdayagnos?

A: Ang bag-ong pamaagi sa pag-diagnostic mas paspas kay sa kasamtangang gold-standard nga mga pamaagi, nga naghatag og mga resulta sulod lang sa 30 minutos. Kini usab adunay potensyal nga makahimo sa gipunting nga mga pagtambal sa antibiotic, pagpakunhod sa mga oras sa pagtambal, pagminus sa mga epekto, ug pagpahinay sa pagtaas sa resistensya sa antimicrobial.