Bag-ong mga Insight sa Lig-on nga Motility sa Flagellated Bacteria

Ang gi-flagellate nga bakterya, sama sa Escherichia coli (E. coli), nagsalig sa pagtuyok sa helical flagellar filament aron iduso ang ilang kaugalingon sa ilang palibot. Ang matag bakterya adunay daghang mga flagella nga nagtuyok sa tingub ingon usa ka helical bundle, nga nagtugot alang sa hapsay nga paglihok. Dugay na nga gituohan nga ang mga flagellar nga motor, nga nahimutang sa base niini nga mga filament, makasinati og taas nga mga karga atol sa paglangoy sa bakterya tungod sa ubos nga rotational speed. Bisan pa, ang usa ka bag-o nga pagtuon nga gihimo sa mga tigdukiduki sa University of Science and Technology of China (USTC) naghagit niining naandan nga pagsabut.

Pinaagi sa torque-speed measurements, ang research team, nga gipangulohan ni Zhang Rongjing ug Prof. Yuan Junhua, nakahimo og katingad-an nga nadiskobrehan. Ilang nakit-an nga ang flagellar motors sa bakterya sa tinuod adunay dili kompleto nga set sa stator units, nga nagwagtang sa kanhing pangagpas nga ang mga motor kanunay nga ubos sa taas nga karga atol sa paglangoy. Ang torque-speed nga relasyon sa mga motor nagpabilin nga gibana-bana nga makanunayon sulod sa usa ka han-ay sa rotational speeds, nailhan nga tulin sa tuhod, nga nagsugyot nga ang mga kondisyon sa pagkarga dili ingon kabug-at sama sa gihunahuna kaniadto.

Dugang pa, ang mga tigdukiduki naghimo sa mga eksperimento sa pagkabanhaw sa motor ug nag-imbestiga sa relasyon sa torque-speed sa lainlaing mga viscosities. Kini nga mga eksperimento nagpadayag nga ang flagellar nga mga motor ubos sa intermediate load, nga adunay katunga lamang sa mga stator units ang anaa. Sa mga palibot nga adunay taas nga viscosity, ang mga bakterya sa paglangoy mahimong mopahiangay pinaagi sa pagdugang sa gidaghanon sa mga yunit sa stator, pagsiguro nga ang ilang motility magpabilin nga lig-on.

Aron masulayan ang kalig-on sa rotation sa flagellar, ang usa ka microfluid chamber gidisenyo aron paspas nga mabag-o ang viscosity. Gipakita sa mga resulta nga sa diha nga ang medium viscosity kalit nga misaka, ang flagellar rotation speed sa sinugdanan mius-os apan anam-anam nga nabawi. Kini nga kalig-on nagpamatuod sa katakus sa mga flagellated nga bakterya sa pagpadayon sa ilang paglihok bisan pa sa mga pagbag-o sa kondisyon sa pagkarga.

Kini nga mga nahibal-an naghatag usa ka bag-ong panan-aw sa mekanismo sa luyo sa lig-on nga paglihok sa mga flagellated bacteria. Ang dili kompleto nga set sa stator units sa flagellar motors nagtugot alang sa adaptability ug resilience sa lain-laing mga palibot. Kini nga pagsabot mahimong adunay mga implikasyon sa lain-laing natad, lakip na ang microbiology ug biotechnology, pinaagi sa paghatag kahayag sa mga estratehiya nga gigamit sa bakterya aron epektibong mag-navigate sa ilang palibot.

FAQ

Unsa ang panguna nga nakit-an sa pagtuon nga gihimo sa University of Science and Technology sa China?

Nadiskobrehan sa mga tigdukiduki nga ang flagellar motors sa bakterya adunay dili kompleto nga set sa stator units, nga naghagit sa miaging pagtuo nga kini nga mga motor kanunay nga ubos sa taas nga karga sa panahon sa paglangoy.

Giunsa pagpahiangay ang bakterya sa paglangoy sa mga palibot nga adunay taas nga viscosity?

Ang mga bakterya sa paglangoy makadugang sa gidaghanon sa mga yunit sa stator, nga nagtugot kanila sa pagpahiangay sa mga palibot nga adunay taas nga viscosity ug mapadayon ang ilang paglihok.

Unsa ang tulin sa tuhod?

Ang tulin sa tuhod nagtumong sa usa ka lain-laing mga rotational speed diin ang motor torque sa flagellar motors nagpabilin nga halos kanunay.

Ngano nga hinungdanon ang pagsabut sa mekanismo sa pagtuyok sa flagellar?

Ang pagsabut sa mekanismo sa pag-rotate sa flagellar naghatag ug mga panabut sa mga estratehiya nga gigamit sa bakterya aron epektibo nga molihok sa ilang palibot. Kini nga kahibalo mahimong adunay mga implikasyon sa lainlaing natad, lakip ang microbiology ug biotechnology.