Ang Wala Ubay-i nga Epekto sa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Volcano Eruption sa Stratosphere

Ang pagbuto sa bulkan sa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai kaniadtong Enero 15, 2022, adunay daghang mga sangputanan lapas sa diha-diha nga pagkaguba tungod sa mga tsunami sa daghang mga nasud. Usa ka bag-o nga pagtuon nga gihimo sa Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) ug sa University of Maryland nagpadayag nga ang pagbuto dako nga nakausab sa chemistry ug dynamics sa stratosphere, nga misangpot sa record-breaking nga pagkawala sa ozone layer sa tibuok ang Habagatan nga Hemisperyo.

Ang pagbuto nag-inject ug talagsaong gidaghanon sa alisngaw sa tubig—mga 300 ka bilyong libra—ngadto sa kasagarang uga nga stratosphere. Kining kalit nga pagpasulod sa alisngaw sa tubig nagbutang sa stratosphere ngadto sa wala mahulagway nga teritoryo, tungod kay walay miaging pagbuto sa bulkan sa narekord nga kasaysayan sa satelayt nga nagpagawas sa ingon ka dako nga gidaghanon sa alisngaw sa tubig ngadto sa atmospera.

Ang pag-injection sa alisngaw sa tubig, uban sa sulfur dioxide nga gibuga sa bulkan, nagpahinabog sunodsunod nga mga panghitabo sa kemistriya sa atmospera. Ang sulfur dioxide nagpatunghag sulfate aerosol, nga nagpadali sa mga bag-ong kemikal nga reaksiyon nga mahitabo. Kini nga mga kemikal nga reaksyon, inubanan sa presensya sa alisngaw sa tubig, misangpot sa kaylap nga mga pagbag-o sa mga konsentrasyon sa mga gas ug mga compound, lakip ang ozone.

Ang epekto sa ozone layer mao ang labing gipahayag siyam ka bulan human sa pagbuto, uban sa ozone depletion sa pagkab-ot sa wala pa mahitabo nga lebel sa Oktubre. Ang mga pagbag-o sa temperatura, sirkulasyon, ug mga konsentrasyon sa lainlaing mga compound adunay daghang epekto sa stratosphere, nga naghimo niini nga pagbuto nga labing kadaghan nga pagbuto nga natala sa atmospera.

Sa unahan, ang mga tigdukiduki nagplano sa pagpadayon sa pagmonitor sa epekto sa bulkan sa tibuok 2023 ug sa unahan. Ang taas nga lebel sa alisngaw sa tubig gilauman nga magpadayon sa stratosphere sulod sa pipila ka mga tuig, nga posibleng makapadako sa pagkawala sa ozone sa Antarctic samtang ang alisngaw mobalhin gikan sa tropiko ngadto sa Southern Hemisphere pole.

Kini nga groundbreaking nga panukiduki naghatag kahayag sa layo nga mga sangputanan sa mga pagbuto sa bulkan ug nagpasiugda sa panginahanglan alang sa padayon nga pagmonitor ug pagsabot sa epekto niini sa atong atmospera ug klima. Pinaagi sa pagtuon niini nga mga panghitabo, ang mga siyentista mas makapaabot ug makapamenos sa mga epekto niini, nga sa kataposan mapanalipdan ang delikadong balanse sa atong palibot.

FAQ

P: Unsa ang stratosphere?

Ang stratosphere kay usa ka lut-od sa atmospera sa Yuta nga nahimutang mga 8-30 ka milya ibabaw sa nawong. Dinhi nahimutang ang panalipod nga ozone layer.

P: Sa unsang paagi ang pagbuto sa bulkan sa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nakaapekto sa stratosphere?

Ang pagbuto nag-inject sa usa ka dako nga kantidad sa alisngaw sa tubig ngadto sa stratosphere, hinungdan sa mahinungdanon nga mga kausaban sa iyang dynamics ug chemistry. Kini nga mga pagbag-o misangpot sa wala pa mahitabo nga pagkawala sa ozone layer sa tibuok Southern Hemisphere.

Q: Unsa ang sulfate aerosol?

Ang mga aerosol sa sulfate maoy gagmay nga mga partikulo nga gilangkoban sa mga compound sa sulfate. Nagdula sila usa ka hinungdanon nga papel sa kemistriya sa atmospera ug makaapekto sa kalidad sa klima ug hangin.

P: Hangtod kanus-a magpadayon ang taas nga lebel sa alisngaw sa tubig sa stratosphere?

Ang alisngaw sa tubig gilauman nga magpabilin nga taas sa stratosphere sulod sa pipila ka mga tuig, nga posibleng makapadako sa pagkawala sa ozone sa Antarctic samtang kini molihok paingon sa Southern Hemisphere nga poste.

P: Nganong importante ang pagsabot sa epekto sa pagbuto sa bulkan sa atmospera?

Ang pagtuon sa epekto sa pagbuto sa bulkan sa atmospera makatabang sa mga siyentista nga mas mapaabut ug maminusan ang mga epekto niini nga mga panghitabo. Makatampo usab kini sa atong pagsabot sa kausaban sa klima, kalidad sa hangin, ug delikadong balanse sa atong kalikupan.