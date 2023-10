Sky High Pollution: Mga Trace sa Space Junk nga Nakit-an sa Stratosphere sa Yuta

Ang mga siyentista nga nag-analisar sa mga datos nga nakolekta gikan sa usa ka research plane sa stratosphere nakahimo og usa ka katingad-an nga nadiskobrehan - gagmay nga mga piraso sa metal ug exotic nga mga elemento gikan sa gilabay nga spacecraft. Ang panukiduki, nga gihimo sa National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), kauban ang Purdue University ug University of Leeds, nakit-an ang aluminum ug uban pang mga metal nga nasulod sa gibana-bana nga 10% sa mga partikulo sa stratosphere. Lakip sa labing wala damha nga mga elemento mao ang niobium ug hafnium, nga talagsaon nga mga elemento nga dili kasagarang makit-an niining rehiyon sa atmospera. Ang misteryo sa ilang gigikanan nasulbad sa dihang ang mga elemento gisubay balik sa mga satelayt ug rocket boosters, nga naggamit niini sa init-resistant, high-performance alloys.

Ang panukiduki migamit ug espesyal nga instrumento nga gitawag ug PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) nga gitaod sa usa ka research aircraft aron matigom ug kemikal nga analisahon ang tagsa-tagsa ka partikulo sa hangin. Ang pagtuon, nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, nagtumong sa pagtuon sa mga partikulo sa aerosol sa stratosphere. Ang stratosphere, ang ikaduhang layer sa atmospera sa Yuta, mao ang pinuy-anan sa ozone layer, nga nanalipod sa planeta gikan sa makadaot nga ultraviolet nga kahayag.

Samtang ang gidaghanon sa polusyon gikan sa mga basura sa kawanangan morag gamay ra, nga adunay kapin sa 5,000 ka satellite nga gilunsad sa miaging lima ka tuig ug ang pagpaabut sa kadaghanan kanila sa katapusan makasulod pag-usab sa atmospera, kinahanglan nga masabtan kung giunsa kini makaapekto sa stratospheric aerosol. Ang OrbitingNow, usa ka organisasyon nga nagsubay sa mga butang sa kawanangan, karon nagmonitor sa mga 8,000 ka mga butang sa ubos nga orbit sa Yuta nga sa ngadtongadto masunog sa atmospera.

Kini nga panukiduki nagpasiugda sa dili makita nga epekto sa eksplorasyon sa kawanangan sa kalikopan sa Yuta ug ang kamahinungdanon sa responsableng paglabay sa mga basura sa kawanangan. Ang pagsabut kung giunsa ang epekto sa basura sa kawanangan sa atong atmospera hinungdanon alang sa pagpanalipod sa atong planeta ug sa malungtarong pag-uswag sa teknolohiya sa kawanangan.

Tinubdan:

- Ang Weather Channel ug NOAA [walay URL]

– Mga pamaagi sa National Academy of Sciences [walay URL]