Nadiskobrehan sa mga Astronomo ang Potensyal nga mga Binhi sa Bitoon sa Infrared Dark Clouds

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gihimo sa mga astronomo gamit ang Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) nga teleskopyo naghatag ug bag-ong kahayag sa pagkaporma sa mga bituon nga tag-as ang masa. Gipunting sa mga tigdukiduki ang 39 ka infrared dark clouds (IRDCs), nga dako, bugnaw, ug dasok nga mga panganod sa gas ug abog nga gituohan nga mga lugar nga natawhan sa dagkong mga bituon.

Ang team nakadiskobre ug kapin sa 800 ka potensyal nga star seeds, o molecular cloud cores, sulod niining mga IRDC. Makapainteres, 99% niini nga mga cores kulang sa gikinahanglan nga masa aron molambo ngadto sa taas nga masa nga mga bituon, nga nagsugyot nga ang mekanismo sa pagporma alang sa taas nga mga bituon lahi sa sukaranan gikan sa ubos nga masa nga mga bituon.

Usa ka makaiikag nga pagpangita gikan sa pagtuon mao ang pag-apod-apod sa kini nga mga cores. Sa mga pungpong sa bituon, ang mga bituon nga tag-as ang masa kasagarang gigrupo, samtang ang mga bituon nga ubos ang masa mas kaylap nga naapod-apod. Bisan pa, nahibal-an sa mga tigdukiduki nga ang mga lokasyon sa mas taas nga mga cores sa sulod sa mga IRDC wala magpakita nga gusto kung itandi sa mga posisyon sa mass nga mga cores. Hinuon, naobserbahan sa team nga ang mas dasok nga mga cores lagmit nga lokal nga gikonsentrar. Kini nagpakita nga ang mas dasok nga mga cores, imbes nga mas dagko nga mga cores, mahimo nga mga pasiuna sa taas nga mga bituon.

Ang pagsabut sa pagporma sa taas nga mga bituon hinungdanon tungod kay kini adunay hinungdanon nga papel sa ebolusyon sa Uniberso. Ang taas nga mga bituon nakatampo sa pagpagawas sa bug-at nga mga elemento ug sa ilang mga eksplosibong pagkamatay samtang ang mga supernova nagmugna og mga shock wave nga naghulma sa ilang palibot nga palibot. Bisan pa, tungod sa ilang panagsa ra, ang mekanismo sa pagporma sa dagkong mga bituon nagpabilin nga dili kaayo masabtan.

Kini nga pagtuon naghatag ug bililhong pagsabot sa unang mga hugna sa high-mass star formation. Pinaagi sa pag-ila sa potensyal nga mga liso sa bituon sulod sa mga IRDC, ang mga astronomo makapalapad sa ilang pagsabot sa mga komplikadong proseso nga nalangkit sa pagkahimugso sa dagkong mga bituon.

Tinubdan:

– “Ang ALMA Survey sa 70 μm Dark High-mass Clumps in Early Stage (ASHES). IX. Physical Properties and Spatial Distribution of Cores in IRDCs” – Kaho Morii, Patricio Sanhueza, Fumitaka Nakamura, Qizhou Zhang, Giovanni Sabatini, Henrik Beuther, Xing Lu, Shanghuo Li, Guido Garay, James M. Jackson, Fernando A. Olguin, Daniel Tafoya , Ken'ichi Tatematsu, Natsuko Izumi, Takeshi Sakai, Andrea Silva (The Astrophysical Journal) DOI: 10.3847/1538-4357/acccea

