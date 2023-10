Ang SpaceX Set alang sa Duha ka Balik-balik nga Starlink Satellite nga Paglansad sa Florida ug California

Ang SpaceX nangandam alang sa duha ka sunud-sunod nga paglansad sa Starlink satellite sa iyang Falcon 9 rocket. Ang una nga paglansad gikatakda alang sa Domingo, Oktubre 8, gikan sa Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) sa Vandenberg Space Force Base sa California. Ang 21 ka Starlink satellites i-deploy sa low-Earth orbit sa 12:23 am PT.

Ang umaabot nga paglansad magtimaan sa ika-14 nga paglupad alang sa una nga yugto sa booster, nga kaniadto nagsuporta sa lainlaing mga misyon lakip ang Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, ug walo ka mga misyon sa Starlink. Human sa pagbulag sa entablado, ang unang yugto mosulay ug landing sa "Of Course I Still Love You" droneship nga nahimutang sa Pacific Ocean.

Ang ikaduhang batch sa Starlink satellites ilunsad unya sa Lunes, Oktubre 9, gikan sa Space Launch Complex 40 (SLC-40) sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida. Ang gikatakda nga oras sa pag-alis kay 9:06 pm ET.

Sama sa una nga paglansad, ang Falcon 9 unang yugto nga booster alang sa ikaduha nga paglansad milupad sa 14 nga miaging mga misyon, lakip ang CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, ug lima ka misyon sa Starlink. Ang unang yugto mosulay ug landing sa "A Shortfall of Gravitas" droneship nga gibutang sa Atlantic Ocean.

Magahatag ang SpaceX og live webcast sa duha ka paglansad sa opisyal nga website niini. Ang webcast magsugod mga lima ka minuto sa dili pa ang pag-alis.

Sa katingbanan, ang SpaceX nangandam alang sa duha ka back-to-back nga paglansad sa Starlink satellite, nga ang una nga paglansad nahitabo sa California ug ang ikaduha sa Florida. Kini nga mga paglansad makatampo sa nagpadayon nga pag-deploy sa Starlink satellite constellation sa SpaceX, nga naghatag sa global nga sakup sa internet.

Kahulugan:

- Starlink: Usa ka satellite internet constellation nga gitukod sa SpaceX, nga naghatag sa global nga sakup sa internet.

– Falcon 9: Usa ka two-stage-to-orbit launch vehicle nga naugmad ug gigama sa SpaceX.

– Ubos nga Yuta nga orbit: Ang rehiyon sa kawanangan sulod sa gibana-bana nga 2,000 ka kilometro (1,200 ka milya) sa nawong sa Yuta diin ang kadaghanang satellite naglihok.

Tinubdan:

– https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831

– https://www.spacex.com/