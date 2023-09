Ilunsad sa SpaceX ang Falcon 9 Rocket nga adunay Starlink Satellites

Ang SpaceX nagplano nga maglunsad og Falcon 9 rocket gikan sa Vandenberg Space Force Base sa Lunes, Setyembre 11, sa 11:57 pm Ang rocket magdala og 21 ka Starlink satellites, nga kabahin sa high-speed broadband satellite internet service sa SpaceX.

Kung ang una nga paglansad malangan, ang SpaceX adunay backup nga mga oportunidad sa paglansad kaniadtong Martes ug Miyerkules. Ang kompanya nagtumong sa pag-landing sa unang yugto sa rocket nga booster sa Of Course I Still Love You droneship sa Pacific Ocean, nga maoy ika-11 nga flight para niining partikular nga booster.

Ang usa ka live webcast sa paglansad mahimong magamit sa profile sa SpaceX sa X (kaniadto Twitter) mga lima ka minuto sa wala pa ang pagtangtang.

Ang Starlink mao ang ambisyoso nga proyekto sa SpaceX sa paghimo og global satellite internet constellation. Kining gagmay nga mga satelayt, nga may gibug-aton nga 260 kg matag usa, i-deploy sa ubos nga Earth orbit aron makahatag og high-speed, low-latency nga koneksyon sa internet sa tibuok kalibutan. Uban sa pag-deploy sa 21 ka dugang nga mga satelayt, ang SpaceX mopalapad sa iyang Starlink fleet aron mapalambo ang nagkadako nga broadband internet nga serbisyo.

Ang SpaceX's reusable Falcon 9 rocket technology nagtugot sa cost-effective nga paglansad sa wanang pinaagi sa pagbawi ug paggamit pag-usab sa unang yugto sa rocket. Nakab-ot sa kompanya ang hinungdanon nga mga milestone sa pag-landing ug pag-relight sa mga boosters, nga nagpakita sa potensyal alang sa pagkunhod sa mga gasto sa paglansad ug dugang nga pag-access sa wanang.

Tinubdan: SpaceX