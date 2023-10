Usa ka SpaceX Falcon 9 Rocket ang Maglunsad sa 21 Starlink Satellites sa Orbit

Ang SpaceX nangandam alang sa lain nga paglansad sa rocket, karong panahona aron ipakaylap ang 21 ka Starlink internet satellite sa orbit. Ang Falcon 9 rocket gikatakda nga molupad gikan sa Vandenberg Space Force Base sa California sa Sabado sa 3:47 am EDT. Kung adunay bisan unsang mga paglangan, ang mga oportunidad sa pag-backup magamit tali sa 4:23 am EDT ug 6:00 am EDT.

Ang paglansad i-stream sa account sa SpaceX sa X (kaniadto nailhan nga Twitter) sugod mga lima ka minuto sa wala pa ang pag-alis. Kung ang tanan moadto sumala sa plano, ang una nga yugto sa Falcon 9 mobalik sa Yuta ug motugpa sa drone ship nga "Of Course I Still Love You" mga 8.5 minuto pagkahuman sa paglansad. Kini magtimaan sa ika-16 nga paglupad alang niining partikular nga yugto sa rocket, usa lang ka paglupad nga mubo sa rekord sa paggamit pag-usab sa kompanya.

Pagkahuman sa mga 62.5 ka minuto, ang 21 nga mga satellite sa Starlink mo-deploy gikan sa taas nga yugto sa Falcon 9. Kini nga paglansad mao ang ika-75 nga orbital nga misyon sa SpaceX sa 2023, samtang ang kompanya naningkamot nga makab-ot ang katuyoan niini nga 100 nga mga flight sa katapusan sa tuig, ug 144 nga mga flight sa 2024.

Ang Starlink nga proyekto sa SpaceX nahimong dakong pokus karong tuiga, nga adunay mga 60% sa ilang mga flight nga gipahinungod sa pagpalapad sa internet megaconstellation. Sa pagkakaron, adunay hapit 4,900 ka mga operational satellite sa Starlink, ug kini nga gidaghanon magpadayon sa pagdugang sa umaabot nga mga tuig.

Tinubdan: Deskripsyon sa Misyon sa SpaceX