Gipahibalo sa SpaceX ang Paglusad sa Sayong buntag sa Falcon 9 Rocket

Gipahibalo sa SpaceX ang umaabot nga paglansad gikan sa Vandenberg Space Force Base. Gipunting sa kompanya ang 12:47 am sa Oktubre 21 alang sa paglansad sa usa ka Falcon 9 rocket gikan sa SLC-4E. Ang katuyoan niini nga paglansad mao ang pag-deploy sa 21 ka Starlink satellite sa ubos nga orbit sa Yuta.

Kung ang paglansad dili mapadayon sama sa giplano, ang SpaceX nakaila sa tulo nga mga oportunidad sa pag-backup tali sa 1:23 am ug 3 am alang sa pag-reschedule. Dugang pa, adunay unom ka dugang nga backup nga mga oportunidad nga magamit sugod sa 11:26 pm Sabado hangtod 2:50 am Domingo.

Alang sa mga interesado, ang usa ka live webcast gikan sa SpaceX mahimong ma-access mga lima ka minuto sa wala pa ang paglansad. Magahatag kini sa mga tumatan-aw sa mga real-time nga update ug tugotan sila nga masaksihan ang misyon samtang kini gibuksan.

Angay nga hinumdoman nga ang booster nga mosuporta sa kini nga misyon gigamit na sa 15 ka beses sa miaging mga paglansad. Pagkahuman sa pagbulag sa entablado, ang unang yugto sa rocket gilauman nga motugpa sa Of Course I Still Love You Droneship sa Pacific Ocean. Kini nga magamit pag-usab usa ka hinungdanon nga milestone sa mga paningkamot sa SpaceX nga makunhuran ang gasto sa pagsuhid sa kawanangan ug himuon kini nga labi ka malungtaron.

Mahitungod sa lokal nga epekto, walay mga sonic boom nga gipaabot nga madungog atol niini nga paglusad. Kini usa ka maayong balita alang sa kasikbit nga mga residente, tungod kay ang mga sonic boom mahimong makabalda ug makapakurat.

Sa kinatibuk-an, kini nga sayo sa buntag nga paglansad sa SpaceX nagrepresentar sa usa ka lakang sa unahan sa nagpadayon nga misyon sa kompanya sa pagpalambo ug pagpalapad sa iyang global satellite internet network.

Kahulugan:

- Falcon 9 rocket: Usa ka duha ka yugto nga orbital launch vehicle nga gihimo sa SpaceX. Gidisenyo kini alang sa kasaligan ug luwas nga pagdala sa mga satellite ug mga payload sa kawanangan.

- Starlink satellites: Usa ka konstelasyon sa gagmay nga mga satellite nga gipakatap sa SpaceX nga adunay katuyoan nga mahatagan ang global broadband coverage.

- Siyempre Gihigugma Ko Ikaw Droneship: Usa ka awtonomous nga drone nga barko nga gigamit sa SpaceX alang sa pag-landing ug pagbawi sa mga rocket booster sa dagat.

Tinubdan: SpaceX (walay gihatag nga URL)