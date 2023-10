Paglabay sa Satelayt: Usa ka Nag-uswag nga Kabalaka sa Kalikopan sa Kalawakan

By

Ang mga satellite nga nakaabot na sa katapusan sa ilang operational life naghatag og problema sa mga ahensya sa kawanangan. Ang karon nga mga pamaagi sa paglabay niini nga mga spacecraft mao ang pagbilin kanila sa orbit, pagpausbaw kanila ngadto sa mga orbit sa sementeryo gikan sa mga operational satellite, o pagdirekta kanila balik sa Yuta alang sa atmospheric reentry. Apan, ang usa ka bag-o nga pagtuon nga gihimo sa mga tigdukiduki gikan sa Purdue University ug NOAA nagpakita nga ang atmospheric reentry dili walay mga sangputanan.

Sa naandan, ang atmospheric reentry giisip nga kasaligan nga paagi sa paglabay sa mga satellite sa ubos nga Earth orbit (LEO). Samtang nagkadaghan ang LEO sa mga satellite sa bag-ohay nga mga tuig, kini nga pamaagi sa paglabay nahimong mas popular. Apan, ang pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences nagpadayag nga ang atmospheric reentry maoy hinungdan sa ibabaw nga rehiyon sa atmospera sa Yuta nga mahugawan sa alisngaw nga mga salin sa spacecraft.

Namatikdan sa research team ang kausaban sa komposisyon sa ion clouds nga gibilin sa mga meteorite nga misulod sa atmospera. Ilang nadiskobrehan nga ang nag-usab-usab nga kemikal nga fingerprint niini nga mga partikulo posibleng tungod sa nagkadaghang mga spacecraft nga mosulod pag-usab sa atmospera. Aron makumpirma ang ilang mga nahibal-an, ang mga tigdukiduki nagbutang mga instrumento sa mga eroplano ug nagpahigayon direkta nga pagsukod sa atmospera nga gibana-bana nga 12 milya sa ibabaw sa Alaska ug sa kontinente sa US.

Ang mga resulta sa pagtuon nagpakita sa usa ka mahinungdanon nga konsentrasyon sa mga metal sa atmospera, lakip na ang lithium, aluminum, copper, lead, magnesium, ug sodium, nga hugot nga gisubay sa satellite reentry. Dugang pa, naobserbahan usab sa mga tigdukiduki nga 10% sa mga partikulo sa aerosol nga responsable sa pagpanalipod sa ozone layer adunay sulud nga aluminyo.

Samtang ang bug-os nga epekto sa kini nga mga nahibal-an sa kalikopan ug pagbag-o sa klima dili pa klaro, ang mga tigdukiduki nagtuo nga gipasiugda niini ang hinungdanon nga epekto sa paglupad sa kawanangan sa planeta. Ang pagsabut sa mga sangputanan sa pagtaas sa mga konsentrasyon sa metal sa atmospera hinungdanon aron mahibal-an ang mga potensyal nga peligro sa ozone layer ug kinabuhi sa nawong sa Yuta. Kinahanglan ang dugang nga mga pagtuon aron hingpit nga masabtan ang mga implikasyon sa mga pamaagi sa paglabay sa satellite sa kalikopan ug mahibal-an kung ang mga alternatibong estratehiya kinahanglan nga susihon aron makunhuran ang kontaminasyon sa atmospera sa Yuta.

– Titulo: Satellite Disposal Methods ug Ilang Epekto sa Atmospera sa Yuta

- Tinubdan: Mga Pamaagi sa National Academy of Sciences

– Kahulugan: Ubos nga Orbit sa Yuta (LEO) maoy usa ka rehiyon sa kawanangan sulod sa gibana-bana nga 2000 kilometros sa nawong sa Yuta diin ang kadaghanang satellite ug ang International Space Station nagpuyo.

– Kahubitan: Ang pagsulod sa atmospera mao ang proseso diin ang usa ka spacecraft o satellite mosulod sa atmospera sa Yuta human makompleto ang misyon niini o maabot ang katapusan sa iyang operasyon nga kinabuhi.