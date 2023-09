Bag-ong Artikulo: Mga Scientist ug Engineers nga Nagtrabaho sa Mars Exploration

Sa natad sa eksplorasyon sa Mars, adunay daghang mga siyentista ug mga inhenyero nga nagtinabangay aron masulbad ang mga misteryo sa Pulang Planeta. Kini nga mga indibidwal gikan sa lainlaing mga institusyon ug organisasyon, ang matag usa adunay kaugalingon nga kahanas ug kontribusyon.

Usa sa ingon nga siyentista mao si Elena Amador-French, usa ka Science Operations Coordinator sa NASA/JPL sa Pasadena, CA. Siya adunay hinungdanon nga papel sa pagplano ug pagpatuman sa siyentipikong mga operasyon sa Mars rovers. Laing siyentista, si Ryan Anderson, usa ka Planetary Geologist sa USGS sa Flagstaff, AZ. Nagtutok siya sa pagtuon sa geolohiya sa Mars ug pagsabot sa nangagi ug karon nga mga proseso niini.

Ang Planetary Geologist nga si Mariah Baker, sa Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum sa Washington, DC, nag-espesyalisar sa pagtuon sa dili kalibutanong mga bato ug mineral. Si Michael Battalio, usa ka Planetary Climatologist sa Yale University sa New Haven, CT, nagsusi sa mga pattern ug proseso sa klima sa Mars.

Si Keri Bean, usa ka Rover Planner Deputy Team Lead sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, nagtabang sa pagplano sa mga lihok ug kalihokan sa Mars rovers. Si Kristen Bennett usa ka Planetary Geologist sa USGS sa Flagstaff, AZ, kinsa nagtuon sa geological features sa Mars.

Ang team sa NASA/JPL naglakip usab sa mga planetary geologist nga sila Fred Calef ug Abigail Fraeman, nga nag-amot sa ilang kahanas sa pag-analisar sa nawong ug mga bato sa Mars. Si Brittney Cooper, usa ka Atmospheric Scientist sa York University sa Toronto, Ontario, Canada, nagtutok sa pagtuon sa atmospera ug mga pattern sa panahon sa Mars.

Si Sean Czarnecki, usa ka Planetary Geologist sa Arizona State University sa Tempe, AZ, nagtuon sa kasaysayan sa geologic ug komposisyon sa Mars. Si Lauren Edgar, usa ka Planetary Geologist sa USGS sa Flagstaff, AZ, nag-imbestigar sa geology ug stratigraphy sa Mars.

Ang ubang mga siyentipiko ug mga inhenyero nga nalambigit sa eksplorasyon sa Mars naglakip ni Christopher Edwards gikan sa Northern Arizona University, Samantha Gwizd gikan sa University of Tennessee, Ken Herkenhoff gikan sa USGS sa Flagstaff, AZ, ug Evan Hilgemann gikan sa NASA/JPL sa Pasadena, CA. Ang matag usa kanila nag-amot ug talagsaon nga mga panabut sa lainlaing mga aspeto sa geolohiya sa Mars ug pagplano sa mga operasyon sa rover.

Ang Atmospheric Scientist nga si Alex Innanen gikan sa York University ug Scott Guzewich gikan sa NASA/GSFC sa Greenbelt, MD, nagtuon sa atmospera sa Martian ug sa mga interaksyon niini sa ibabaw. Si Rachel Kronyak, usa ka Planetary Geologist sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, nalambigit sa pagsusi sa kasaysayan sa geolohiya ug mga proseso sa Mars.

Si Michelle Minitti gikan sa Framework sa Silver Spring, MD, Natalie Moore gikan sa Malin Space Science Systems sa San Diego, CA, ug Claire Newman gikan sa Aeolis Research sa Pasadena, CA, nakatampo usab sa ilang kahanas sa eksplorasyon sa Mars.

Ang dugang nga mga siyentipiko ug mga inhenyero nga nagtrabaho sa eksplorasyon sa Mars naglakip nila Catherine O'Connell-Cooper ug Lucy Thompson gikan sa University of New Brunswick sa Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice gikan sa Western Washington University sa Bellingham, WA, ug Mark Salvatore gikan sa Northern Arizona University sa Flagstaff, AZ.

Dugang pa, Susanne Schwenzer gikan sa The Open University sa Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe gikan sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, Dawn Sumner gikan sa University of California Davis sa Davis, CA, ug Vivian Sun gikan sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, ang tanan nag-amot sa ilang kahanas sa planetary geology sa pagtuon sa Mars.

Si Scott VanBommel, usa ka Planetary Scientist sa Washington University sa St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, ang MSL Project Scientist sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, ug geochemist nga si Roger Wiens gikan sa LANL sa Los Alamos, NM, adunay importanteng papel sa pag-analisar sa datos ug paghubad sa mga nahibal-an gikan sa mga misyon sa Mars.

Sharon Wilson, usa ka Planetary Geologist sa Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum sa Washington, DC, Alivia Eng, usa ka Graduate Student sa Georgia Tech sa Atlanta, GA, ug Remington Free, usa ka Operations Systems Engineer sa NASA /JPL sa Pasadena, CA, tanan nakatampo sa mga paningkamot sa eksplorasyon sa Mars.

Sa kataposan, si Emma Harris, usa ka Graduate Student sa Natural History Museum sa London, UK, Conor Hayes, usa ka Graduate Student sa York University sa Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, usa ka Graduate Student sa Washington University sa St. Louis, MO, ug Deborah Padgett, ang OPGS Task Lead sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, nakigbahin sa ilang kahanas sa nagkalain-laing aspeto sa eksplorasyon sa Mars.

Kini nga mga siyentista ug mga inhenyero naghiusa sa pagpauswag sa atong pagsabot sa Mars, nga nagsuhid sa geolohiya, klima, atmospera, ug potensyal niini alang sa nangagi o karon nga kinabuhi. Pinaagi sa ilang kolaborasyon ug dedikasyon, nagpadayon sila sa pag-abli sa mga sekreto sa Pulang Planeta.

