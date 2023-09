Usa ka Snake Natuk-an sa Invasive nga Isda: Mga Implikasyon alang sa Pagpanukiduki sa Isda-East Snakes ug Invasive Species

By

Usa ka herpetologist sa France bag-o lang nakasugat ug talagsaong hitabo diin ang usa ka bitin misulay sa pagkaon ug isda nga sama kadako sa ulo niini. Si Nicolas Fuento, usa ka herpetologist sa nonprofit nga League for the Protection of Birds sa France, nakaobserbar sa usa ka bitin nga bitin nga nanlimbasug sa pagkaon sa usa ka invasive nga matang sa isda sa Lac de Carcès sa habagatan-sidlakang France. Kini nga engkwentro nag-aghat sa usa ka panawagan alang sa dugang nga panukiduki bahin sa relasyon tali sa mga bitin nga mokaon og isda ug mga invasive species.

Sa sinugdan si Fuento nagtuo nga ang bitin nisuway lang sa pagkaon sa isda, apan sa wala madugay nakaamgo nga ang bitin nagtuok sa isda nga nisulod sa iyang esophagus. Aron maluwas ang bitin, hinay nga giduso ni Fuento pagbalik ang isda ngadto sa baba sa bitin aron matangtang ang mga buolbuol niini. Sa malampusong pagtangtang sa mga isda, ang bitin mipatim-aw nga wala maunsa ug milayat.

Ang giila nga espisye sa isda usa ka ruffe, usa ka gamay nga isda sa tab-ang nga tubig nga lumad sa mga bahin sa Europe ug Asia. Bisan pa, ang mga ruffe gipaila sa lainlaing mga rehiyon, lakip ang France, diin kini giisip nga usa ka invasive nga espisye. Ang ilang gahi ug tunok nga mga kapay sa likod nagpalisod kanila sa pagkaon sa mga manunukob.

Ang mga bitin nga Viperine sa panguna mokaon sa mga isda, ug sa pipila ka mga rehiyon, ang ilang lumad nga hanay nagsapaw sa mga ruffes. Ang presensya sa mga invasive ruffes sa Mediterranean wetlands, diin ang viperine snake talagsa ra ug mikunhod, usa ka potensyal nga hulga sa lokal nga populasyon sa bitin. Gipakita sa nangaging mga insidente nga ang mga bitin nga mokaon og isda sa Europe, lakip ang mga bitin nga viperine, namatay human makakaon sa mga invasive nga isda.

Samtang ang epekto sa invasive nga isda sa mga bitin nagpabilin nga wala matun-i, kini nga kaso nagpasiugda sa panginahanglan alang sa dugang nga panukiduki sa mga potensyal nga hulga nga gipahinabo sa mga invasive nga espisye. Ang pagsabut sa relasyon tali sa mga bitin nga mokaon og isda ug mga invasive nga isda makatampo sa mga paningkamot sa pagkonserba ug pagpanalipod sa mga populasyon sa lumad nga bitin.

