Ang Kasaysayan sa Ebolusyon Nagpadayag sa Hinay nga Pag-uswag sa mga Buaya

By

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gipatik sa Current Biology nga giulohan og "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" naghatag ug kahayag kon nganong ang mga buaya, lakip ang mga buaya ug mga buaya, hinay nga motubo kon itandi sa ilang labing suod nga buhing mga paryente, mga langgam. Gisusi sa research team ang internal structure sa fossil bones gikan sa 200 million-year-old crocodilian ancestors, nailhan nga crocodylomorphs, ug nakit-an nga kini hinay nga mitubo, susama sa modernong mga buaya.

Ang mga tigdukiduki nasurprisa sa pagkadiskobre nga ang mga tisyu sa bukog niining karaang mga crocodylomorph naglangkob sa usa ka matang nga gitawag og parallel-fibred bone, nga nagpakita sa gikusgon sa pagtubo tali sa ilang paspas nga pagtubo nga mga katigulangan ug sa karon nga hinay nga pagtubo nga mga buaya. Kini nga pagpangita naghagit sa komon nga pagtuo nga ang hinay nga pagtubo sa buhi nga mga buaya nalambigit sa ilang sedentary, semi-aquatic nga estilo sa kinabuhi. Kining sayo nga mga crocodylomorph aktibo ug bug-os nga terrestrial nga mga mananap, dili ang nagkatag nga ambus nga mga manunukob nga anaa karon.

Ang pagtuon naglakip usab sa pagsusi sa mga fossil gikan sa bag-ong nadiskobrehan nga higanteng buaya nga katigulangan nga nabuhi 210 ka milyon ka tuig kanhi sa South Africa. Gisusi sa mga tigdukiduki ang mga bukog ubos sa usa ka high-powered microscope aron mahibal-an ang edad sa pagkamatay, tinuig nga pagtubo, ug mga kinaiya sa tisyu sa bukog. Sa pagtandi sa bag-ong espesimen sa ubang nailhang mga espisye, ila kining giila nga sayo kaayo nga katigulangan sa buaya, lagmit ang pinakauna sa grupo nga naglakip sa modernong mga buaya.

Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga ang higanteng mga espisye mitubo nga mas hinay kay sa ubang dagkong mga reptilya sa iyang panahon, sama sa mga dinosaur. Kining hinay nga estratehiya sa pagtubo nagpadayon ug mius-os pa sa bag-o lang nausab nga matang sa crocodylomorph. Ang hinay nga pagtubo nahimong usa ka kinaiya sa tanan nga nailhan nga crocodylomorphs nga mikunsad gikan sa ilang karaan nga katigulangan, nga nagtugot kanila nga mabuhi sa usa ka dinaghan nga pagkapuo nga panghitabo sa katapusan sa Triassic nga Panahon.

Sa laing bahin, ang mga dinosaur gituohan nga nakalahutay sa dinaghang pagkapuo pinaagi sa paspas nga pagtubo. Kini nga panghitabo misangpot sa pag-uban sa paspas nga nagtubo nga mga dinosaur ug hinay nga nagtubo nga mga crocodylomorph sa sunod nga panahon, nga sa katapusan nagbutang sa sukaranan alang sa mga kalainan sa pagtubo nga nakita sa ilang modernong mga kaliwat, mga langgam, ug mga buaya.

Ang mga nadiskobrehan sa pagtuon nagpakita nga ang kalainan sa mga rate sa pagtubo tali sa mga langgam ug mga buaya natukod sa sayong bahin sa kasaysayan sa ebolusyon sa grupo, bisan pa nga ang ilang komon nga katigulangan usa ka paspas nga pagtubo nga hayop. Kini nga panukiduki nakatampo sa atong pagsabot sa komplikadong mga hinungdan nga nag-impluwensya sa mga sumbanan sa pagtubo ug mga adaptasyon sa ebolusyon sa lain-laing mga espisye.

Tinubdan:

– “Gigikanan sa hinay nga pagtubo sa crocodilian stem lineage” – Current Biology

– Prof. Jennifer Botha, Unibersidad sa Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Unibersidad sa Witwatersrand

- Bailey Weiss, Unibersidad sa Witwatersrand

- Paul Barrett, Merit Propesor sa Palaeontology sa Natural History Museum, London