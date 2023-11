Ang Imbestigasyon sa Pagdumala sa Gobyerno sa Covid-19 Pandemic Nagpadayon sa Pagpamatuod sa Chief Medical Officer

Sa usa ka gipaabot nga panagway, si Sir Chris Whitty, ang Chief Medical Officer sa United Kingdom, gikatakda nga maghatag ebidensya karon sa nagpadayon nga Covid-19 Inquiry. Si Sir Whitty, nga nahimong usa sa labing nailhan nga mga numero sa nasud sa panahon sa pandemya, gilauman nga mogugol sa tibuuk nga Martes aron mahatagan ang panan-aw sa pagdumala sa gobyerno sa krisis.

Kini nga testimonya gikan ni Sir Whitty nagsunod sa bag-o nga pagpakita sa kanhi Chief Scientific Adviser, Sir Patrick Vallance, kinsa nagtanyag sa iyang mga panabut sa proseso sa paghimog desisyon ni kanhi Prime Minister Boris Johnson ug sa iyang team. Ang mga entries sa talaadlawan ni Sir Vallance nakahatag ug talagsaon nga pagtan-aw sa sulod nga mga buhat sa gobyerno niining mahagitong panahon.

Si Lady Hallett, nga nangulo sa pagpangutana, nag-ingon kaniadtong Lunes nga si G. Johnson ingon og "nalibog" sa komplikado nga datos ug mga graph nga gipresentar kaniya. Adunay mga higayon diin siya nanlimbasug sa pagpabilin sa siyentipikong kasayuran, nga nagdala sa mga pangutana bahin sa paghimog desisyon sa gobyerno ug pagtubag sa pandemya.

Usa ka inisyatibo nga nag-atubang sa pagsaway mao ang "Eat Out to Help Out" ni Mr. Sunak nga pamaagi, nga gilunsad kaniadtong Agosto 2020 aron suportahan ang mga restawran ug kan-anan pagkahuman sa pag-lock. Si Sir Whitty lagmit nga mag-atubang sa mga pangutana nga may kalabotan sa iyang miaging pribado nga mga komento nga nagtumong sa laraw nga "pagkaon aron matabangan ang virus." Ang inquiry nagtumong sa hingpit nga pagsabot sa epekto ug kaepektibo sa maong mga lakang sa gobyerno.

Samtang nagpadayon ang pagpangutana, gilauman nga si Sir Jonathan Van-Tam, ang kanhi deputy ni Sir Whitty, maghatag usab og ebidensya sa ulahi sa semana. Ang mga testimonya niining mga yawe nga numero naghatag kahayag sa proseso sa paghimog desisyon ug mga aksyon nga gihimo sa gobyerno, nga nakatampo sa usa ka komprehensibo nga pagsabot sa pagdumala sa Covid-19 pandemic sa United Kingdom.

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

Unsa ang Covid-19 Inquiry?

Ang Covid-19 Inquiry usa ka imbestigasyon sa pagdumala sa gobyerno sa Covid-19 pandemic sa United Kingdom. Tumong niini nga masusi ang proseso sa paghimog desisyon, mga palisiya nga gipatuman, ug ang kinatibuk-ang tubag sa krisis.

Kinsa si Sir Chris Whitty?

Si Sir Chris Whitty mao ang Chief Medical Officer sa United Kingdom. Dako ang iyang papel sa pagtambag sa gobyerno sa mga isyu sa panglawas sa publiko, labi na sa panahon sa pandemya sa Covid-19.

Unsa ang katuyoan sa pagpamatuod ni Sir Chris Whitty?

Ang testimonya ni Sir Chris Whitty gilauman nga maghatag ug pagsabot sa pagdumala sa gobyerno sa Covid-19 pandemic. Malagmit nga pangutan-on siya bahin sa hinungdanon nga mga desisyon, palisiya, ug mga inisyatibo, sama sa laraw nga "Eat Out to Help Out".

Unsa ang "Eat Out to Help Out" nga pamaagi?

Ang “Eat Out to Help Out” nga iskema maoy inisyatiba sa gobyerno nga gilusad niadtong Agosto 2020 aron suportahan ang industriya sa restawran ug pagkamaabiabihon human sa pagkandado. Nagtanyag kini og mga diskwento nga pagkaon aron madasig ang mga tawo nga mokaon sa gawas ug mapukaw ang ekonomiya.