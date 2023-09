Si Sir Brian May Mapasigarbuhon nga Nagsuporta sa Malampusong Asteroid Sample Collection sa NASA

By

Si Sir Brian May, Queen guitarist ug astrophysicist, nagpahayag sa iyang dakong garbo sa pagkahimong kabahin sa team nga malampusong nakakolekta sa unang asteroid sample sa NASA gikan sa lawom nga kawanangan. Ang Osiris-Rex nga spacecraft nagpagawas sa usa ka kapsula nga adunay gibana-bana nga 250g sa mga bato ug abog nga nakolekta gikan sa asteroid Bennu atol sa usa ka flyby sa Yuta. Kini nga kapsula luwas nga mitugpa sa desyerto sa Utah duol sa Siyudad sa Salt Lake. Si Sir Brian adunay hinungdanon nga papel sa pagtabang sa pag-ila sa labing maayo nga lokasyon alang sa koleksyon sa sampol.

Bisan kung dili siya makatambong alang sa hinungdanon nga okasyon samtang nag-ensayo siya alang sa usa ka paglibot sa Queen, nagpadala si Sir Brian usa ka kinasingkasing nga mensahe sa suporta sa NASA ug sa gipahinungod nga koponan niini. Iyang gipahalipayan ang tanan nga nalambigit sa misyon tungod sa ilang kakugi ug nanghinaut kanila og malipayong sample return day. Gidayeg usab ni Sir Brian ang iyang "mahal nga higala" nga si Dante Lauretta, nga kauban niya sa paghimo sa libro nga "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid," usa ka komprehensibo nga 3D atlas sa asteroid.

Kining malampuson nga koleksyon sa sample nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga milestone alang sa NASA ug global nga mga ahensya sa kawanangan, tungod kay kini ang unang misyon sa iyang matang sukad sa 2020. Gipasiugda niini ang mga pag-uswag sa eksplorasyon sa kawanangan ug gipasiugda ang kahinungdanon sa pagtuon sa mga asteroid aron makakuha og mga panabut sa sinugdanan sa atong solar system ug potensyal nga mga kapanguhaan alang sa umaabot nga mga misyon.

