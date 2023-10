Ang OSIRIS-REx sa NASA Malampuson nga Nagbalik sa Kapsula sa mga Sampol sa Asteroid sa Yuta

By

Ang OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer) nga misyon sa NASA nakab-ot ang dakong milestone niadtong Septiyembre 24 sa dihang ang usa ka kapsula nga adunay mga bato ug abog nga nakolekta gikan sa asteroid nga Bennu malampusong mitugpa sa Utah. Ang kapsula gitarget nga motugpa sa Utah Test and Training Range sa Department of Defense duol sa Salt Lake City.

Ang OSIRIS-REx nga spacecraft nagpagawas sa sample return capsule mga 63,000 ka milya sa ibabaw sa nawong sa Yuta, nga nagsiguro nga kini makasulod sa atmospera sa Yuta sa husto nga agianan. Sa pagkanaog niini paingon sa Yuta, ang mga hulagway nga nakuha sa sistema sa camera sa spacecraft, TAGCAMS (Touch-and-Go Camera System), nagpakita sa pag-uswag sa kapsula. Ang itom-ug-puti nga han-ay sa mga hulagway nga gikuha sa TAGCAMS's NavCam 1 nagpadayag sa Adlaw sa ibabaw sa frame ug usa ka "crescent Earth" sa wala nga kilid.

Human mitugpa sa Great Salt Lake Desert sa Utah, ang sample return capsule gidala ngadto sa temporaryong limpyo nga lawak sa Utah Test and Training Range. Dayon kini gipalupad ngadto sa Johnson Space Center sa NASA sa Houston alang sa dugang pagtuki. Ang kapsula, nga nasunog gikan sa panaw niini sa atmospera sa Yuta, atimanon ug tun-an pag-ayo aron maablihan ang mga sekreto sa asteroid Bennu.

Samtang, ang OSIRIS-REx spacecraft, nga karon giilisan og OSIRIS-APEX, nagsugod sa usa ka bag-ong misyon. Ang destinasyon niini mao ang asteroid Apophis, nga gipaabot nga maabot sa 2029. Kining bag-ong misyon magpadayon sa eksplorasyon sa mga asteroid, nga maghatag ug bililhong mga pagsabot sa pagkaporma sa mga planeta ug sa sinugdanan sa kinabuhi.

Ang pagbalik sa sample nga kapsula nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga kalampusan alang sa OSIRIS-REx nga misyon ug ang padayon nga paningkamot sa NASA sa pagtuon ug pagsabot sa mga asteroid. Ang mga sampol nga nakolekta gikan sa Bennu adunay potensyal nga maghatag hinungdanon nga kasayuran bahin sa sayo nga solar system ug ang mga bloke sa pagtukod sa kinabuhi. Samtang gisusi sa mga siyentista kini nga mga sampol, naglaum sila nga makakuha mga panabut sa atong kaugalingon nga gigikanan ug ang posibilidad sa kinabuhi sa unahan sa Yuta.

