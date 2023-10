Ang Aquifer Drainage sa Martian Chaotic Terrains Nagpadayag sa Ebidensya sa Karaang Mud Lake

By

Usa ka landmark nga nadiskobrehan sa usa ka kolaborasyon nga grupo nga gipangulohan ni Alexis Rodriguez sa Planetary Science Institute nagpadayag sa ebidensya sa sedimentary nga kapatagan nga gimugna sa aquifer drainage sulod sa Martian collapse formations nga gitawag ug chaotic terrains. Ang mga tigdukiduki naka-focus sa usa ka sedimentary unit sulod sa Hydraotes Chaos, nga ilang gihubad nga mga salin sa usa ka lapok nga lake nga naporma pinaagi sa mga discharges gikan sa gas-charged mudstone stratigraphy nga nagsugod sa hapit 4 bilyon ka tuig ang milabay. Kini nga yugto sa panahon motakdo sa usa ka panahon nga ang nawong sa Mars lagmit puy-an. Ang mga linugdang nga makaplagan niining dapita mahimong adunay ebidensiya sa karaang kinabuhi.

Ang panukiduki, nga giulohan og "Pag-usisa sa ebidensya sa tunga nga Amazonian aquifer sedimentary outburst residues sa usa ka Martian chaotic terrain" ug gipatik sa Nature Scientific Reports, usa ka kolaborasyon nga paningkamot uban sa mga co-authors gikan sa NASA Ames Research Center, sa Unibersidad sa Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, ug sa University of Florida.

Usa sa makaiikag nga nadiskobrehan mao ang presensya sa mud volcanoes ug diapirs sa Hydraotes Chaos, nga kaylap ug gituohan nga resulta sa sedimentary volcanism. Imbes nga magma upwells ug mga pagbuto, ang basa nga mga sediment ug mga asin moabot ug molusot sa nawong, nga mahimong mga bungdo ug mga agos. Kini nga mga pagporma sa bungdo mahitabo lamang sa gubot nga yuta nga mga materyales sa salog ug dili sa mga mesas, nga nagsugyot sa usa ka sumpay sa materyal nga komposisyon kaysa usa ka genesis sa rehiyonal nga extensional nga pwersa nga namugna sa magmatic rises.

Ang panukiduki usa ka hinungdanon nga lakang sa pagsabut sa kasaysayan sa geological ug potensyal nga puy-anan sa Mars. Gipasiugda niini ang kahinungdanon sa pag-imbestigar niining gubot nga mga terrain, tungod kay mahimo silang adunay mga timailhan sa potensyal nga paglungtad sa nangaging kinabuhi sa pula nga planeta. Samtang nagpadayon ang eksplorasyon sa Mars, ang dugang nga pagtuon sa aquifer drainage ug sedimentary formations mahimong instrumento sa pag-abli sa mga misteryo sa kagahapon sa planeta.

Tinubdan:

– Ang press release sa Planetary Science Institute

– Kinaiyahan Scientific Reports