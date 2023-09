Mga Tawo nga Nagmaneho sa Pagkawala sa Daghang Sanga sa Kahoy sa Kinabuhi, Mga Nakaplagan sa Pagtuon

By

Usa ka bag-ong pagtuon nagpasidaan bahin sa hulga sa ikaunom nga pagkapuo sa kadaghanan tungod sa mga kalihokan sa tawo, nga nag-ingon nga ang mga tawo nagduso sa pagkawala sa tibuuk nga mga sanga sa "Kahoy sa Kinabuhi." Ang pagtuon, nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, talagsaon tungod kay kini nagsusi sa pagkapuo sa tibuok genera kay sa tagsa-tagsa nga mga espisye.

Gipunting sa mga tigdukiduki ang mga vertebrate species (walay labot ang isda) ug nahibal-an nga gikan sa 5,400 nga genera nga gitun-an, 73 ang napuo sa miaging 500 ka tuig, nga kadaghanan kanila nawala sa miaging duha ka siglo. Kini nga rate sa pagkapuo mas taas kaysa kung unsa ang gipaabut base sa mga banabana gikan sa rekord sa fossil.

Ang mga kalihokan sa tawo sama sa pagkaguba sa puy-anan, sobrang pagpangisda, ug pagpangayam giila nga nag-unang hinungdan niining krisis sa pagkapuo. Ang pagkawala sa usa ka genus mahimong adunay daghang mga sangputanan alang sa usa ka tibuuk nga ekosistema. Ang kauban nga tagsulat sa pagtuon, si Gerardo Ceballos, nagpasiugda sa pagkadinalian sa kahimtang, nga nag-ingon, "Ang among kabalaka mao nga…

Samtang ang tanan nga mga eksperto nagkauyon nga ang karon nga rate sa pagkapuo makapaalarma, kung kini usa ka ikaunom nga pagkapuo sa masa usa ka butang nga debate. Gihubit sa mga siyentista ang usa ka mass extinction isip pagkawala sa 75% sa mga espisye sa mubo nga panahon. Sumala kang Robert Cowie, usa ka biologo sa Unibersidad sa Hawaii, nga naggamit niini nga kahulogan, ang ikaunom nga mass extinction wala pa mahitabo.

Bisan pa, ang mga nahibal-an sa pagtuon sa tibuuk nga mga sanga sa Kahoy sa Kinabuhi nga nawala nagpasiugda sa kagrabe sa kahimtang. Kini nga pagtuon nagpakita sa dinalian nga panginahanglan alang sa aksyon aron mapreserbar ang biodiversity ug mapanalipdan ang kaugmaon sa katawhan.

Tinubdan:

– Ceballos, G., ug uban pa. (2023). Ang biolohikal nga pagpuo pinaagi sa nagpadayon nga ikaunom nga mass extinction nga gisinyasan sa pagkawala ug pagkunhod sa populasyon sa vertebrate. Mga Pamaagi sa National Academy of Sciences.

