Mga Tawo nga Nagmaneho sa Pagkawala sa Tibuok Sanga sa Kahoy sa Kinabuhi, Nagpasidaan sa Bag-ong Pagtuon

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) nagpadayag nga ang mga tawo maoy hinungdan sa pagkapuo sa tibuok nga mga sanga sa "Kahoy sa Kinabuhi," nga nagpatunghag mga kabalaka mahitungod sa usa ka potensyal nga ikaunom nga mass extinction. Ang pagtuon, nga gihimo sa mga tigdukiduki sa National Autonomous University of Mexico, nagpunting sa pagkapuo sa tibuok genera, nga mga klasipikasyon tali sa mga espisye ug mga pamilya.

Dili sama sa nangaging mga pagtuon nga nagsusi lamang sa pagkawala sa indibidwal nga mga espisye, kini nga panukiduki nag-analisar sa pagkahanaw sa tibuok genera. Kini usa ka hinungdanon nga kontribusyon tungod kay naghatag kini usa ka lawom nga pagsabut sa karon nga rate sa pagkapuo. Si Propesor Gerardo Ceballos, usa sa mga kauban nga tagsulat sa pagtuon, nagpasiugda nga ang krisis sa pagkapuo parehas nga grabe sa krisis sa pagbag-o sa klima apan kanunay nga nataligam-an.

Pinaagi sa pagsusi sa datos gikan sa International Union for Conservation of Nature (IUCN), nakaplagan sa mga tigdukiduki nga 73 ka genera ang napuo sa miaging 500 ka tuig, diin ang kadaghanan sa pagkapuo nahitabo sa miaging duha ka siglo. Makapaalarma kini, tungod kay base sa nangaging mga rate sa pagkapuo, duha ra ka genera ang nawala sa parehas nga timeframe.

Ang pagtuon nag-ingon nga ang mga kalihokan sa tawo sama sa pagkaguba sa puy-anan, sobra nga pagpangisda, ug pagpangayam ang panguna nga hinungdan sa kini nga pagkapuo. Ang pagkawala sa bisan usa ka genus mahimong adunay daghang mga sangputanan alang sa mga ekosistema. Ang mga tigdukiduki nagtuo nga ang dinalian nga aksyon gikinahanglan aron mapugngan ang dugang nga pagkawala ug pagkahugno sa mga sibilisasyon.

Samtang adunay usa ka consensus sa mga eksperto nga ang kasamtangan nga rate sa pagkapuo makapaalarma, kung kini nakab-ot ang mga pamatasan alang sa ikaunom nga mass extinction nagpabilin nga usa ka hilisgutan sa debate. Ang usa ka mass extinction gihubit ingon nga pagkawala sa 75% sa mga espisye sulod sa mubo nga panahon. Bisan pa, kung ang mga rate sa pagkapuo karon magpadayon o motaas, lagmit nga mahitabo ang usa ka dinaghang pagkapuo.

Gipasiugda sa mga tagsulat sa pagtuon ang panginahanglan nga unahon ang pagpanalipod ug pagpahiuli sa mga natural nga puy-anan aron malikayan ang dugang nga pagkapuo. Nagtuo sila nga posible pa nga maluwas ang daghang mga genera kung buhaton dayon ang aksyon.

Tinubdan: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Kahulugan:

Genera: Sa klasipikasyon sa buhi nga mga binuhat, ang usa ka genus usa ka ranggo tali sa mga espisye ug pamilya.

Espisye: Usa ka grupo sa mga organismo nga adunay parehas nga mga kinaiya ug mahimong mosanay aron makapatunghag tabunok nga mga anak.

Mass Extinction: Usa ka paspas nga pagkawala sa usa ka mahinungdanong porsyento sa mga espisye sulod sa mubo nga panahon, nga mosangpot sa dagkong mga kausaban sa ekolohiya ug ebolusyon.

Kahoy sa Kinabuhi: Usa ka metapora nga representasyon sa mga relasyon tali sa lain-laing mga espisye, pagsubay sa ilang ebolusyonaryong kasaysayan balik ngadto sa usa ka komon nga katigulangan.