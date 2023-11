Gisuportahan sa mga Scientist ang Pagpreserbar sa Autonomy sa National Observatory of Athens

Ang mga siyentipiko sa National Observatory of Athens (NOA) nanawagan alang sa suporta sa publiko aron supakon ang usa ka bag-o nga desisyon sa gobyerno nga mahimong ikompromiso ang awtonomiya ug independensya sa institusyon. Ang desisyon naglakip sa pagbalhin sa pagdumala sa NOA ngadto sa Climate Crisis and Civil Protection Ministry, usa ka lakang nga nakapukaw sa mga kabalaka sa mga siyentipikong komunidad.

Kasamtangang naglihok ubos sa pagdumala sa General Secretariat of Research & Innovation (GSRI), ang NOA, kauban ang uban pang mga independente nga ahensya sa panukiduki, nagtuo nga kini iya sa Development Ministry. Ang panguna nga argumento batok sa pagbalhin naa sa kamatuoran nga usa lamang ka tipik sa mga tigdukiduki sa NOA ang adunay kahanas nga gikinahanglan aron makatampo sa misyon sa pagpanalipod sa sibil.

Ang giplano nga lakang, nga gilatid sa usa ka balaodnon nga ipresentar alang sa parliamentary nga boto sa dili madugay, nakakuha usab mga pagsaway gikan sa Konseho sa mga Presidente sa Research Centers ug Technological Agencies usab. Kining kolektibong tingog misupak sa "amputation" sa NOA gikan sa nasudnong network sa mga ahensya sa panukiduki, nga nagpahayag sa mga kabalaka nga kini nga desisyon makababag ug makabalda sa kinatibuk-ang pagpaandar niini.

Sumala sa petisyon sa NOA, kini nga pagbalhin nagpameligro sa pag-uswag sa panukiduki sa Greece, nga nagpameligro sa mga prospect sa institusyon sa pagsiguro sa kompetisyon nga pondo sa panukiduki ug pagkab-ot sa kahusayan sa siyensya. Gipakita usab niini ang kakulang sa pagsabut ug pag-ila alang sa piho nga mga kinahanglanon sa operasyon ug pagdumala sa pagdumala sa usa ka sentro sa panukiduki. Ang gikinahanglan nga kahanas sa pagdumala sa maong mga butang gihiusa sulod sa GSRI, ang bugtong superbisor nga lawas nga gipahinungod niini nga buluhaton.

Natukod kaniadtong 1842, ang NOA naghupot sa kalainan sa pagkahimong una nga institusyon sa panukiduki sa Greece nga natukod pagkahuman nakuha ang kagawasan gikan sa pagmando sa Ottoman. Gilangkuban sa Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), ang Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), ug ang Geodynamic Institute (GI), nga nag-espesyalisar sa internal physics sa Yuta ug pagmonitor sa deformation sa nawong, ang NOA adunay dakong papel sa pagpauswag sa siyentipikong eksplorasyon ug pagsabot.

FAQ

Ngano nga ang NOA supak sa pagbalhin sa pagdumala?

Gisupak sa NOA ang pagbalhin sa pagdumala sa Climate Crisis and Civil Protection Ministry tungod kay nagtuo kini nga gamay ra nga bahin sa mga tigdukiduki niini ang adunay kahanas nga may kalabotan sa pagpanalipod sa sibil. Nangatarungan sila nga ang General Secretariat of Research & Innovation (GSRI) sa Development Ministry mas haum sa pagdumala sa ilang mga operasyon.

Kinsa pa ang mosupak sa desisyon sa gobyerno?

Ang Konseho sa mga Presidente sa Research Centers ug Technological Agencies supak usab sa giplano nga pagbalhin. Gipahayag nila nga ang pagtangtang sa NOA gikan sa nasudnon nga network sa mga ahensya sa panukiduki labi nga makabalda sa pag-obra niini ug makapugong sa katakus niini sa paghimo sa hinungdanon nga buluhaton sa siyensya.

Unsa ang epekto niini nga desisyon sa panukiduki sa Greece?

Ang petisyon sa NOA nagsugyot nga kini nga desisyon naghulga sa pag-uswag sa panukiduki sa Greece sa kinatibuk-an. Nangatarungan kini nga ang lakang mahimong makabalda sa katakus sa NOA sa pagsiguro sa kompetisyon nga pondo sa panukiduki ug pagkab-ot sa kahusayan sa siyensya, sa ingon mabutang sa peligro ang agianan sa pagtubo ug pag-uswag.

Unsa ang kasaysayan sa NOA?

Natukod kaniadtong 1842 pagkahuman nakuha sa Greece ang independensya gikan sa pagmando sa Ottoman, ang NOA naghupot sa kalainan sa pagkahimong una nga institusyon sa panukiduki sa nasud. Sulod sa mga katuigan, dako kinig natampo sa natad sa astronomiya, astrophysics, panukiduki sa kinaiyahan, ug geodynamics.