Usa ka Pag-uswag sa Diagnostics: Ang Teknolohiya sa CRISPR Nakakita sa Monkeypox Virus nga Wala’y Nahitabo nga Katukma ug Katulin

Ang mga siyentipiko gikan sa Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ug ang Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research nakahimo og usa ka rebolusyonaryong diagnostic nga himan nga gitawag og MPXV-CRISPR. Gipatik sa The Lancet Microbe, ang ilang kolaborasyon nga pagtuon nagpakita sa gahum sa CRISPR nga teknolohiya sa pag-ila sa monkeypox virus (MPXV) nga adunay dili hitupngan nga katukma ug katulin.

Samtang ang CRISPR kaylap nga nailhan tungod sa mga kapabilidad sa pag-edit sa gene, bag-o lang kini nga gigamit alang sa pagdesinyo sa labi ka sensitibo nga mga himan sa pagdayagnos. Ang MPXV-CRISPR naglihok isip usa ka "super-precise detective," paspas nga pag-ila sa piho nga genetic nga materyal nga nalangkit sa virus sa clinical samples. Giprograma sa mga tigdukiduki ang himan aron ma-target ang genetic sequences nga talagsaon sa MPXV, gamit ang database sa 523 MPXV genome aron matukod ang gikinahanglan nga "mga giya" alang sa pagbugkos sa viral DNA.

Kung ang virus nga DNA naa sa usa ka klinikal nga sample, ang sistema sa CRISPR gigiyahan sa target ug nagpagawas usa ka signal nga nagpaila sa presensya sa virus. Ang pagkasensitibo ug katukma nga nakab-ot sa MPXV-CRISPR ikatandi sa gold-standard nga mga pamaagi sa PCR apan adunay dakong pagkunhod sa oras sa pagsulay.

Usa sa mga breakthrough nga bahin sa MPXV-CRISPR mao ang katulin sa pagdayagnos. Ang karon nga mga diagnostic sa monkeypox kasagaran naglakip sa sentralisadong pagsulay sa laboratoryo, nga mahimong molungtad ug pipila ka adlaw alang sa mga resulta. Sa kasukwahi, ang MPXV-CRISPR makamatikod sa virus sa talagsaong 45 minutos.

Aron makab-ot ang mga sumbanan nga gitakda sa World Health Organization, gitumong sa research team nga ipahiangay ang MPXV-CRISPR ngadto sa usa ka portable device para sa on-site detection sa mga punto sa pag-atiman. Kini nga teknolohiya adunay potensyal nga mabag-o ang pagdumala sa monkeypox, nga naghatag mas paspas nga pag-access sa tukma nga pagdayagnos, labi na sa limitado nga kapanguhaan ug hilit nga mga lugar. Pinaagi sa pagpadali sa pagtambal ug pagpauswag sa mga resulta sa pasyente, ang desentralisado nga pamaagi sa pagsulay mahimong makapauswag sa mga tubag sa panglawas sa publiko sa mga pagbuto sa monkeypox.

Ang pagtuon gihimo sa pakigtambayayong sa Melbourne Sexual Health Center ug Monash University. Ang mga tigdukiduki nagtuo nga ang MPXV-CRISPR nagrepresentar sa usa ka dakong pag-uswag sa natad sa diagnostics ug naghupot sa saad alang sa pagbag-o sa pagdumala sa sakit sa umaabot.

Source:

Ang Lancet Microbe. (2023). Paspas nga pagkakita sa monkeypox virus gamit ang CRISPR-Cas12a mediated assay: usa ka laboratory validation ug evaluation study.