Kanus-a Unang Nag-uswag ang mga Hayop? Usa ka Bag-ong Pamaagi sa Paghusay sa Debate

Gibanabana sa mga siyentista nga adunay dul-an sa 8 ka milyon nga mga espisye sa mga mananap nga buhi karon, nga nagpakita sa halapad nga biodiversity sa Yuta. Bisan pa, ang pangutana kung kanus-a una nga milambo ang mga hayop nahimong hilisgutan sa debate sa daghang mga siglo. Ang labing karaan nga mga fossil sa hayop nga nahibal-an, nga nagsugod mga 500 milyon ka tuig, komplikado na ug makita sa hubo nga mata. Apan ang mga bag-ong nadiskobrehan, sama sa katingad-an nga mga fossil sa Ediacara Biota gikan sa 574 hangtod 539 ka milyon ka tuig ang milabay, nagsugyot nga ang mga hayop tingali naglungtad bisan sa sayo pa.

Ang mga paleontologist nakadiskobre usab sa mga fossil nga sama sa espongha gikan sa mga 800 ka milyon ka tuig ang milabay, apan kini dili mapamatud-an nga mga mananap. Dugang pa, ang rekord sa fossil puno sa mga kal-ang, tungod kay gamay ra nga bahin sa kinabuhi ang na-fossil. Aron matubag kini nga mga hagit, ang mga siyentista midangop sa molecular biology ug sa paggamit sa molekular nga mga orasan sa pagbanabana sa panahon sa gigikanan sa mananap.

Ang mga orasan sa molekula nagtrabaho pinaagi sa pagtandi sa DNA sa modernong mga hayop aron mahibal-an kung unsa kadaghan ang nahitabo. Samtang ang mga banabana alang sa gigikanan sa mga hayop gikan sa 800 hangtod 700 milyon ka tuig ang milabay, ang presensya sa lainlaing mga pagbanabana nga gibase sa mga fossil ug mga orasan sa molekula nagpahinabog kontrobersiya.

Sa usa ka bag-o nga pagtuon, ang mga siyentista misugyot ug usa ka bag-ong paagi sa pagbanabana sa panahon sa gigikanan sa mga mananap. Imbes magpokus sa labing karaan nga mga fossil sa mananap, gisusi sa mga tigdukiduki ang matang sa mga bato nga makapreserbar sa unang mga mananap. Nakaplagan nila nga ang mga bato nga dato sa mga mineral nga yutang kulonon, nga adunay mga kabtangan nga antibacterial ug makapreserbar sa humok nga mga tisyu, maayo alang sa fossilization. Bisan pa, ang mga bato gikan sa yugto sa panahon mga 790 milyon ka tuig ang milabay nga adunay kini nga mga kabtangan nga puno sa yuta nga wala’y sulod nga mga fossil sa hayop, nga nagsugyot nga ang mga hayop mahimo’g wala pa nag-evolve nianang panahona.

Ang dugang nga panukiduki gikinahanglan aron mapadayon ang pagpangita alang sa ebidensya sa gigikanan sa mga hayop. Pinaagi sa pagsuhid sa daghang geological nga mga panahon ug pagsusi sa mga bato nga adunay potensyal sa pagpreserbar sa unang mga mananap, ang mga siyentista naglaum nga makabaton ug mas maayong pagsabot sa kanus-a unang mitungha ang mga mananap sa Yuta.

