Ang Proyekto sa PAVER sa ESA Nagtumong sa Paghimo ug mga Balaw nga Takos sa Dalan sa Bulan

Ang European Space Agency (ESA) nagpasiugda sa usa ka proyekto nga gitawag ug PAVER aron makamugna og mga roadworthy ibabaw sa Bulan. Kini nga ambisyoso nga paningkamot nagtumong sa pag-aspalto sa mga lugar sa kalihokan sa lunar nga nawong, lakip ang mga dalan ug landing pad, pinaagi sa paggamit sa usa ka gamhanan nga laser aron matunaw ang lunar nga abug ngadto sa usa ka solidong bildo nga nawong. Ang proyekto sa PAVER gipangulohan sa BAM Institute of Materials Research and Testing sa Germany, Aalen University, LIQUIFER Systems Group sa Austria, ug Clausthal University of Technology sa Germany.

Ang panginahanglan alang sa ingon nga proyekto naggikan sa mga hagit nga gipahinabo sa abug sa bulan, nga labi ka maayo, abrasive, ug higpit. Sa panahon sa Apollo, ang abog sa bulan nagpahinabog dagkong mga problema, pagbara sa mga kagamitan ug pagkaguba sa mga spacesuit. Ang panagtapok sa abog sa Apollo 17 lunar rover misangpot sa usa ka hulga sa sobrang kainit, samtang ang Lunokhod 2 rover sa Soviet Union nahulog sa sobrang kainit sa dihang ang radiator niini natabonan sa abog.

Ang proyekto sa PAVER nagtumong sa pagbuntog niini nga mga hagit pinaagi sa pagtunaw sa simulated moondust gamit ang 12-kilowatt carbon dioxide laser. Kini nga proseso nagmugna og triangular, hollow-centered geometric nga mga porma nga mahimong madugtong aron maporma ang solid nga mga ibabaw sa dagkong mga lugar sa lunar nga yuta. Kini nga mga ibabaw mahimong magsilbing mga dalan o landing pad.

Ang resulta nga materyal sama sa bildo ug brittle apan makasugakod sa ubos nga pwersa sa kompresiyon. Bisan kung kini maguba, mahimo gihapon kini gamiton ug ayohon kung gikinahanglan. Gibanabana sa team nga ang usa ka 100 square meter landing pad nga adunay gibag-on nga duha ka sentimetro mahimong matukod sa 115 ka adlaw.

Kini nga proyekto maoy tubag sa panawagan alang sa mga ideya nga gipadagan sa ESA's Basic Activities pinaagi sa Open Space Innovation Platform (OSIP), nga nangitag mga ideya sa pagpanukiduki nga may kalabotan sa paggama ug pagtukod sa gawas sa Yuta. Ang proyekto sa PAVER gidayeg isip usa ka epektibo nga pamuhunan, nga nagbukas sa daghang mga maayong dalan alang sa dugang nga imbestigasyon.

Samtang nangandam ang mga astronaut sa pagbalik sa lunar surface, ang paghimo ug roadworthy surfaces makapauswag pag-ayo sa kaluwasan ug kaepektibo sa lunar exploration. Ang proyekto sa PAVER nagpresentar ug usa ka potensyal nga solusyon sa mga hagit nga gipahinabo sa lunar nga abog, nga naghimo sa Bulan nga mas mapuy-an ug malawigan alang sa umaabot nga mga misyon.

Tinubdan:

- KANA

– BAM Institute of Materials Research and Testing

- Unibersidad sa Aalen

– LIQUIFER Systems Group

– Clausthal University of Technology

- Institute of Materials Physics sa Space sa German Aerospace Center, DLR