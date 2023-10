Bag-ong Teknik Naghiusa sa mga Pamaagi sa Pag-imaging aron Makita ang mga Proseso sa Intracellular

By

Usa ka grupo sa mga tigdukiduki nga gipangulohan ni Peter Dahlberg sa SLAC National Accelerator Laboratory nagpalambo sa usa ka teknik nga naghiusa sa mga pamaagi sa imaging sa cryogenic electron tomography (cryo-ET) ug super-resolution nga fluorescence microscopy aron mahanduraw ang mga proseso sa intracellular sa taas nga detalye. Ang Dahlberg nagtumong sa paghiusa sa mga bentaha sa duha ka mga teknik, nga nagtugot sa pag-ila sa mga piho nga biomolecules ug usa ka komprehensibo nga panglantaw sa ilang cellular nga konteksto.

Ang super-resolution nga fluorescence microscopy epektibo sa pagsubay sa tagsa-tagsa ka molekula, apan kulang kinig impormasyon bahin sa palibot nga cellular environment. Ang Cryo-ET, sa laing bahin, naghatag ug taas nga resolusyon nga mga hulagway sa mga selula apan dili makatumbok ug makasubay sa tagsa-tagsa ka molekula. Ang teknik ni Dahlberg, nga gitawag nga "super-resolved cryogenic correlative light ug electron tomography," nagtubag niini nga limitasyon pinaagi sa pag-overlay sa mga hulagway nga nakuha pinaagi sa duha ka mga pamaagi aron makahatag og tin-aw nga visualization sa target nga molekula ug sa palibot niini.

Bisan pa, ang paghiusa niini nga mga pamaagi nanginahanglan hinungdanon nga pag-optimize ug pagbag-o sa mikroskopyo. Si Dahlberg ug ang iyang team nagtrabaho sa pagpalambo sa usa ka naka-focus nga ion beam milling system nga adunay gilakip nga scanning electron microscope (FIB-SEM) aron mabuntog ang mga hagit sama sa flash-freezing nga mga selula sa gamay nga grid ug pagsiguro sa pagkaangay sa duha nga mga pamaagi sa imaging.

Aron mahimo kini, giusab ni Dahlberg ang FIB-SEM pinaagi sa pagdugang ug optical microscope. Kini nga pagbag-o nagtugot alang sa pagkolekta sa fluorescence microscopy data nga dili kinahanglan nga ibalhin ang grid, sa ingon maminusan ang potensyal nga kadaot ug kontaminasyon.

Gigamit na sa team kini nga teknik aron tun-an ang kinaiya sa mga protina sulod sa Caulobacter crescentus bacterial cells, nga moagi sa asymmetric division. Ang mga resulta naghatag ug bililhong mga panabut sa intracellular nga mga proseso ug adunay potensyal sa paghatag kahayag sa susama nga mga mekanismo sa mga selula sa tawo.

Si Dahlberg ug ang iyang team naghinam-hinam nga hingpit nga magamit ang giusab nga mikroskopyo ug magpadayon sa pagpauswag sa teknik. Pinaagi sa paghiusa sa cryo-ET ug super-resolution nga fluorescence microscopy, gitumong nila nga madiskubre ang mga misteryo sa mga molekular nga makina nga nagduso sa sukaranang mga proseso sa cellular.

Tinubdan: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117