Ang Deep Space Climate Observatory Nakakuha ug Talagsaong Litrato sa Solar Eclipse

Ang Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) satellite, usa ka hiniusang paningkamot sa NASA, ang National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ug ang US Air Force, bag-o lang nakakuha og usa ka talagsaong litrato sa "ring of fire" solar eclipse nga nahitabo sa Oktubre 14, 2023. Kini nga eklipse nakadani sa milyon-milyon nga mga nagbantay sa kalangitan sa tibuuk nga Amerika, ug ang talagsaon nga panan-aw sa DSCOVR gikan sa hapit 1 milyon nga milya ang gilay-on naghatag usa ka makapahinganghang talan-awon.

Ang hulagway nga kuha sa DSCOVR nagpakita sa atong planeta, uban sa hayag nga asul nga mga kolor niini, batok sa hilabihang kangitngit sa kawanangan. Bisan pa, ang usa ka dako nga bahin sa North America daw wala’y tingog tungod sa madulom nga anino sa bulan. Ang nag-unang misyon niini nga satellite mao ang pag-monitor sa solar wind ug pagpauswag sa mga forecast sa panahon sa kawanangan. Dugang pa, gigamit niini ang Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) sa NASA aron pag-obserbar sa Yuta ug pagkuha sa mga katingalahang panghitabo sama sa bag-o nga solar eclipse.

Ang mga eklipse sa adlaw mahitabo kung ang bulan nag-align tali sa Yuta ug sa adlaw, nga nagbabag sa disk niini gikan sa atong panan-aw. Talagsa ra kini nga mga paglinya, tungod kay ang orbito sa bulan sa atong planeta gikiling sa mga 5 degree kung itandi sa orbit sa Yuta libot sa adlaw.

Atol sa bag-o nga eclipse, ang bulan ug adlaw nagpakita nga halos parehas ang gidak-on sa kalangitan sa Yuta. Apan, ang elliptical orbit sa bulan nagpasabot nga dili kini bug-os nga makatabon sa adlaw, nga miresulta sa usa ka annular o “singsing sa kalayo” nga eklipse. Niini nga matang sa eklipse, usa ka hayag nga singsing sa kahayag ang naglibot sa lunar disk. Kadtong mga swerte nga naa sa agianan sa annularity, nga 130 ka milya ang gilapdon, nakasaksi niining matahum nga panghitabo.

Gawas sa DSCOVR, ang ubang mga satellite nga nag-orbit sa Yuta nakakuha usab og mga hulagway ug mga video sa eklipse samtang ang anino sa bulan mitabok sa Estados Unidos gikan sa habagatan-sidlakan.

Tinubdan:

- Kredito sa Hulagway: Brett Tingley/Space.com/Future

– NASA

– NOAA

- US Air Force