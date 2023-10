Gitukod Pag-usab sa mga Siyentista ang Nawong sa Pangunang Fossil sa Dakong Unggoy ug Ebolusyon sa Tawo

By

Ang mga siyentipiko gikan sa American Museum of Natural History, Brooklyn College, ug ang Catalan Institute of Paleontology nga si Miquel Crusafont malampusong natukod pag-usab sa nawong sa Pierolapithecus catalaunicus, usa ka mahinungdanong fossil sa pagtuon sa dakong unggoy ug ebolusyon sa tawo.

Ang Pierolapithecus catalaunicus, usa ka espisye nga nabuhi mga 12 milyon ka tuig na ang milabay, hinungdanon sa pagsabut sa mosaic nga kinaiya sa ebolusyon sa hominid. Usa kini sa pipila ka espisye nga nailhan gikan sa maayong pagkapreserbar nga cranium ug partial skeleton, nga naghatag ug bililhong mga pagsabot sa pagkabutang niini sa hominid family tree ug sa biology niini.

Ang naunang pagsabot sa Pierolathecus nagsugyot nga kini adunay usa ka tul-id nga plano sa lawas sa wala pa makahimo og mga adaptasyon alang sa pagbitay ug paglihok taliwala sa mga sanga sa kahoy. Apan, tungod sa kadaot sa cranium, ang mga debate bahin sa ebolusyonaryong posisyon niini nagpadayon.

Aron matubag kini nga mga pangutana, gigamit sa mga siyentista ang mga CT scan aron matukod pag-usab ang cranium sa Pierolathecus ug itandi kini sa ubang mga species sa primate. Gimodelo usab nila ang ebolusyon sa mahinungdanong bahin sa istruktura sa nawong sa unggoy. Ang ilang mga nakit-an nagpadayag nga ang Pierolapithecus adunay kaparehas sa kinatibuk-ang porma ug gidak-on sa nawong nga adunay fossilized ug buhi nga dagkong mga unggoy, apan adunay lahi usab nga mga dagway sa nawong nga wala makita sa ubang mga Middle Miocene nga unggoy.

Ang mga resulta nagsuporta sa ideya nga si Pierolapithecus nagrepresentar sa usa sa labing unang mga miyembro sa dakong unggoy ug tawhanong pamilya. Ang evolutionary modeling nagpakita nga ang cranium sa Pierolapithecus mas duol sa porma ug gidak-on sa ancestral form diin gikan ang buhing dagkong unggoy ug tawo milambo. Gisugyot usab sa mga nahibal-an nga ang mga gibbon ug siamang, ang "gamay nga mga unggoy," nakaagi sa pagkunhod sa gidak-on kung itandi sa ilang mga katigulangan.

Kini nga pagtuon nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagtukod pag-usab ug pag-analisar sa maayong pagkapreserbar nga mga fossil aron mas masabtan ang ebolusyon sa dagkong unggoy ug tawo. Pinaagi sa pag-angkon og mga panabut sa biology ug pisikal nga mga kinaiya sa karaan nga mga espisye sama sa Pierolapithecus, ang mga siyentista makapauswag pa sa atong pagsabot sa atong kaugalingong ebolusyonaryong kasaysayan.

