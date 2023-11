Ang mga Tigdukiduki Naghimo ug Arsenic-Alloyed Phosphorus Nanoribbons aron Mapauswag ang Performance sa Device

By

Ang mga tigdukiduki sa University College London (UCL) nakahimo usa ka hinungdanon nga pag-uswag sa natad sa nanomaterial. Naghimo sila og usa ka atomo nga gibag-on nga mga laso nga gilangkuban sa phosphorus nga gisagol sa arsenic, nga adunay potensyal nga mapauswag pag-ayo ang paghimo sa lainlaing mga aparato, lakip ang mga baterya, supercapacitor, ug mga solar cell.

Ang phosphorus nanoribbons unang nadiskobrehan sa team sa UCL sa 2019. Sukad niadto, sila gidayeg isip usa ka "katingalahan nga materyal" nga adunay potensyal sa pagbag-o sa usa ka halapad nga mga aplikasyon. Bisan pa, ang puro nga phosphorus nga mga materyales adunay limitado nga conductivity, nga nagpugong sa ilang paggamit sa pipila nga mga aparato.

Sa ilang pinakabag-o nga pagtuon nga gipatik sa Journal of the American Chemical Society, nakita sa mga tigdukiduki nga pinaagi sa pagdugang og gamay nga kantidad sa arsenic sa phosphorus nanoribbons, nakahimo sila sa pagpauswag sa ilang conductivity sa temperatura nga labaw sa -140 ° C. Kini nga kauswagan wala lamang nagpabilin sa mapuslanon nga mga kabtangan sa phosphorus-only ribbons apan nagbukas usab sa bag-ong mga posibilidad alang sa pagtipig sa enerhiya, duol sa infrared detector nga gigamit sa medisina, ug bisan sa quantum computing.

Nagtuo ang grupo sa panukiduki nga ang parehas nga teknik mahimong magamit sa paghimo og mga haluang metal nga naghiusa sa phosphorus sa ubang mga elemento sama sa selenium o germanium. Kini nga versatility sa alloying nag-abli sa usa ka kalibutan sa mga posibilidad sa pagkontrolar sa mga kabtangan niini nga mga nanomaterials ug pagpalapad sa ilang mga potensyal nga aplikasyon.

Ang proseso sa paghimo niining arsenic-phosphorus nanoribbons naglakip sa pagsagol sa mga kristal nga naporma gikan sa mga sheet sa phosphorus ug arsenic nga adunay lithium nga natunaw sa liquid ammonia. Kini nga sagol moagi ug sunodsunod nga kemikal nga mga reaksiyon, nga miresulta sa pagkaporma sa mga ribbon nga adunay pipila ka lut-od nga taas, pipila ka micrometer ang gitas-on, ug napulo ka nanometer ang gilapdon. Usa sa mga yawe nga mga kinaiya sa kini nga mga nanoribbons mao ang ilang taas nga "paglihok sa lungag," nga nagpauswag sa kahusayan sa pag-agos sa kuryente.

Gipaabut sa mga tigdukiduki nga kini nga mga nanoribbons mahimo’g magama sa sukod sa usa ka likido nga porma, nga himuon kini nga epektibo sa gasto ug angay alang sa usa ka halapad nga aplikasyon. Ang ilang katingad-an nga potensyal aron mapauswag ang paghimo sa mga aparato sa natad sa pagtipig sa enerhiya ug enerhiya sa solar mahimo’g maghatag dalan alang sa hinungdanon nga pag-uswag sa mga nabag-o nga teknolohiya.

FAQ

Unsa ang phosphorus nanoribbons?

Ang mga phosphorus nanoribbons kay usa ka atomo nga gibag-on nga mga laso nga gilangkuban sa phosphorus atoms. Adunay sila talagsaon nga mga kabtangan nga naghimo kanila nga madanihon alang sa lainlaing mga aplikasyon, lakip ang pagtipig sa enerhiya ug mga solar cell.

Sa unsang paagi ang arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons makapauswag sa performance sa device?

Pinaagi sa pagdugang gamay nga kantidad sa arsenic sa phosphorus nanoribbons, ang ilang conductivity labi nga gipauswag. Kini nga pag-uswag nagtugot alang sa mas maayo nga pagtipig sa enerhiya sa mga baterya, dugang nga kahusayan sa mga solar cell, ug potensyal nga aplikasyon sa quantum computing ug mga medical detector.

Mahimo bang ikombinar ang phosphorus nanoribbons sa ubang mga elemento?

Oo, ang mga tigdukiduki nagtuo nga ang phosphorus nanoribbons mahimong isagol sa ubang mga elemento sama sa selenium o germanium aron mapalambo pa ang ilang mga kabtangan ug mapalapad ang ilang potensyal nga aplikasyon.

Unsa ang proseso sa paghimo sa arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons?

Ang proseso sa produksiyon naglakip sa pagsagol sa mga kristal nga naporma gikan sa mga sheet sa phosphorus ug arsenic nga adunay lithium nga natunaw sa likido nga ammonia. Kini nga sagol moagi sa kemikal nga mga reaksiyon aron maporma ang mga nanoribbons nga mahimong magamit sa lainlaing mga himan.