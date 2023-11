Usa ka Pag-uswag sa Teknolohiya sa Magnet: Pagpauswag sa Performance sa Computing

Samtang ang teknolohiya nagpadayon sa pag-uswag, ang panginahanglan alang sa mas episyente nga pagtipig sa datos ug mas paspas nga mga kapabilidad sa pag-compute nagpadayon sa pagtubo. Ang mga tigdukiduki sa tibuok kalibutan kanunay nga nangita og mga paagi sa paghimo og bag-ong mga materyales nga makatubag niining nagkadaghang mga gilauman. Bag-ohay lang, usa ka grupo sa mga physicist gikan sa The University of Texas sa El Paso (UTEP) ug uban pang mga institusyon nakahimo usa ka hinungdanon nga pag-uswag sa teknolohiya sa magnet nga mahimong magbag-o sa kaugmaon sa pag-compute.

Gipangunahan ni Dr. Srinivasa Singamaneni, usa ka associate professor sa Department of Physics sa UTEP, ang team nakadiskobre ug bag-ong matang sa magnet nga nagpakita sa saad sa natad sa quantum computing. Kini nga mga magnet, nailhan nga van der Waals magnets, talagsaon tungod kay kini usa ra ka layer ang gibag-on, nga naghimo niini nga gamay kaayo apan kusgan sa mga termino sa gahum sa pag-compute. Bisan pa, ang disbentaha sa mga magnet nga van der Waals kanunay nga limitado ang ilang pag-andar sa mubu nga temperatura.

Pinaagi sa ilang panukiduki, nakit-an sa grupo nga pinaagi sa pagpaila sa usa ka mubu nga organikong materyal nga gitawag nga tetrabutylammonium taliwala sa mga lut-od sa magnet, nahimo nila nga mapauswag ang resistensya sa temperatura niini. Gitugotan sa kini nga pag-uswag ang magnet nga molihok sa mga temperatura nga hangtod sa 170 degrees Fahrenheit, labi pa sa nangaging mga pagpugong.

Ang mga implikasyon niini nga pagkadiskobre dako kaayo. Uban sa abilidad sa pag-operate sa mas taas nga temperatura, kini nga mga magnet mahimo’g makapuli sa tradisyonal nga mga magnet nga gigamit sa lainlaing mga aplikasyon, sama sa mga laptop, speaker, ug mga scanner sa MRI. Dugang pa, ang ilang gamay nga gidak-on ug gipaayo nga pasundayag naghimo kanila nga sulundon alang sa paggamit sa quantum computing, diin ang wanang ug kahusayan hinungdanon.

Samtang ang team malampuson nga nagpakita sa potensyal sa magnet sa lab setting, ang dugang nga panukiduki ug kalamboan nagpadayon pa. Nakigtambayayong sa mga siyentista gikan sa Stanford University, The University of Edinburgh, Los Alamos National Lab, National Institute of Standards and Technology (NIST), ug Brookhaven National Lab, ang team nagtumong sa pagpadayon sa paghingpit sa materyal alang sa praktikal nga paggamit sa pagkompyuter.

Ang potensyal alang sa kini nga pagkahugno hinungdanon, tungod kay kini nagbukas sa mga bag-ong posibilidad alang sa kaugmaon sa teknolohiya sa magnet ug pag-compute. Pinaagi sa pagpalapad sa hanay sa temperatura sa mga magnet nga van der Waals, ang mga tigdukiduki naghimo usa ka hinungdanon nga lakang padulong sa pagkaamgo sa labi ka episyente ug kusgan nga mga sistema sa kompyuter nga makatubag sa kanunay nga nagtubo nga mga panginahanglanon sa digital nga edad.

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

P: Unsa ang mga magnet nga van der Waals?

A: Ang mga magnet nga Van der Waals kay usa ka matang sa magnet nga adunay usa lang ka layer sa mga atomo.

Q: Unsa ang kaayohan sa mga magnet nga van der Waals?

A: Ang mga magnet nga Van der Waals gamay ra kaayo ang gidak-on ug adunay dako nga potensyal nga magamit sa pag-compute tungod sa ilang gipauswag nga pasundayag.

P: Giunsa pagpauswag sa mga tigdukiduki ang resistensya sa temperatura sa mga magnet nga van der Waals?

A: Gipaila sa mga tigdukiduki ang usa ka mubu nga organikong materyal nga gitawag nga tetrabutylammonium taliwala sa mga lut-od sa magnet, nga nagtugot niini nga molihok sa mas taas nga temperatura.

P: Unsa ang mga potensyal nga aplikasyon sa kini nga mga gipaayo nga magnet?

A: Kini nga mga gipaayo nga mga magnet mahimo’g makapuli sa tradisyonal nga mga magnet nga gigamit sa lainlaing mga aplikasyon, sama sa mga laptop, speaker, ug mga scanner sa MRI. Maayo usab sila nga gamiton sa quantum computing.

P: Unsa ang sunod nga mga lakang sa kini nga panukiduki?

A: Ang research team nagplano sa pagpadayon sa pagtuon ug pagpino sa materyal para sa praktikal nga paggamit sa computing.