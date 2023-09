Ang mga Pond nga Gibuhat sa Tawo Mahimong Mga Net Emitters sa Greenhouse Gases, Nakaplagan sa mga Pagtuon

By

Ang bag-ong panukiduki nga gihimo sa Cornell University nagpadayag nga ang hinimo sa tawo nga mga lim-aw adunay dakong epekto sa mga pagbuga sa greenhouse gas. Duha ka may kalabutan nga mga pagtuon nga gihimo sa mga tigdukiduki gikan sa Cornell nagsugod sa pag-ihap sa mga epekto sa hinimo sa tawo ug natural nga mga lim-aw sa global nga badyet sa greenhouse gas, nga naghatag hinungdanon nga mga panabut sa usa ka hilisgutan nga dili kaayo masabtan.

Nakaplagan sa mga pagtuon nga kung idugang ang mga emisyon ug pagtipig sa carbon sa mga lim-aw nga hinimo sa tawo, ang mga lim-aw mahimong mga net nga nagbuga sa mga greenhouse gas. Ang nangaging mga banabana nagsugyot nga ang mga lim-aw, nga gihubit ingong mga katubigan nga 5 ka ektarya o ubos pa, mahimong makaamot ug 5% sa global methane emissions. Bisan pa, kung wala’y tukma nga pagsukod sa daghang mga lim-aw, kini nga porsyento mahimo’g gikan sa tunga hangtod doble sa gibanabana nga kantidad. Dugang pa, adunay limitado nga pagbanabana sa mga rate sa paglubong sa carbon sa mga lim-aw.

Ang usa ka pagtuon nga gihimo sa mga tigdukiduki nagpunting sa gidaghanon sa carbon nga na-sequester sa 22 ka espesipikong pinili nga mga lim-aw. Gisusi sa mga tigdukiduki ang nangaging mga kalihokan sa pagdumala ug gisukod ang gibag-on sa sediment ug carbon content sa mga lim-aw. Ilang nakita nga ang carbon burial rate sa mga lim-aw naimpluwensiyahan sa mga butang sama sa mga tanom sa tubig, isda, ug lebel sa sustansiya. Gipadayag usab sa pagtuon nga ang natural ug hinimo sa tawo nga mga lim-aw sa tibuuk kalibutan nagkuha usa ka hinungdanon nga kantidad sa carbon, nga nagpakita nga ang pagsulud sa carbon sa mga lim-aw gipakaubos.

Ang ikaduhang pagtuon nagsuhid sa mga seasonal emissions sa greenhouse gases gikan sa piho nga Cornell Experimental Ponds. Ang methane, usa ka kusog nga greenhouse gas, maoy hinungdan sa kadaghanan sa mga gibuga nga gas. Gipasiugda usab sa pagtuon ang kamahinungdanon sa kanunay nga sampling aron tukma nga ma-asoy ang mga pagbuga sa greenhouse gas gikan sa mga lim-aw.

Sa kinatibuk-an, kini nga mga pagtuon nagsugyot nga ang mga lim-aw adunay papel sa mga pagbuga sa greenhouse gas ug pagtipig sa carbon. Samtang ang mga lim-aw sa pagkakaron mahimo nga mga net emitters sa greenhouse gases tungod sa pagpagawas sa methane, adunay potensyal alang kanila nga mahimong mga net sinks pinaagi sa pagkunhod sa mga emisyon sa methane. Gisugyot usab sa mga nahibal-an ang paggamit sa mga bubbler o underwater circulators aron makunhuran ang mga pagbuga sa methane sa mga lim-aw.

Ang dugang nga panukiduki ug pagsabot sa papel sa mga lim-aw sa mga pagbuga sa greenhouse gas hinungdanon alang sa tukma nga pagmodelo sa klima ug mga panagna.

