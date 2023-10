Juvenile Crown-of-Thorns Starfish: Resilient Predator sa Usa ka Nag-usab-usab nga Klima

By

Ang mga biologo sa dagat gikan sa University of Sydney nakadiskobre nga ang juvenile crown-of-thorns starfish adunay talagsaong abilidad sa pag-agwanta sa init nga mga balod. Kini nga pag-agwanta sa kainit makapahimo kanila nga mabuhi sa nag-init nga tubig, bisan sa lebel nga makapatay sa coral. Busa, samtang ang mga bituon nahimong mga manunukob nga carnivorous, kini naghatag ug dakong hulga sa pagtubo pag-usab sa mga coral reef.

Crown-of-thorns starfish, lumad sa Great Barrier Reef ug sa Indo-Pacific nga rehiyon, giisip nga usa ka matang sa gikabalak-an tungod sa dakong kadaot nga ilang gipahamtang sa coral. Bisan kung sila adunay ranggo nga ubos sa mga bagyo ug pagpaputi nga mga panghitabo sa termino sa ilang epekto sa pagkamatay sa coral, ang ilang abilidad sa pag-agwanta sa nag-init nga tubig nagpasamot sa makadaot nga mga epekto sa pagbag-o sa klima sa mga reef.

Ang panukiduki, nga gipangulohan ni Propesor Maria Byrne gikan sa School of Life and Environmental Sciences sa University of Sydney, nagpasiugda nga ang juvenile crown-of-thorns starfish nagpakita sa mas taas nga heat tolerance kon itandi sa ilang hamtong nga mga katugbang. Kini nagpasabot nga bisan kon ang hamtong nga starfish mokunhod tungod sa mga hinungdan sama sa coral scarcity o heat stress, ang ilang herbivorous nga mga batan-on mapailubon nga maghulat sa tukma nga higayon nga mahimong carnivorous predator.

Ang coral bleaching ug kamatayon mahimong mahitabo kung ang temperatura sa kadagatan mosaka sa 1-3 degrees Celsius labaw sa normal nga maximum sa ting-init. Nakaplagan sa team ni Propesor Byrne nga ang juvenile crown-of-thorns starfish makaagwanta sa temperatura nga halos tulo ka pilo nga mas taas kay sa hinungdan sa pagpaputi sa coral. Kini nga kalig-on, inubanan sa pag-usbaw sa puy-anan sa mga rubble nga resulta sa pagkamatay sa coral, makahimo sa populasyon sa starfish nga molapad sa paglabay sa panahon.

Sa mga pag-ulbo sa yugto sa hamtong, ang crown-of-thorns starfish kusog nga mokaon sa batoon nga coral, nagbilin sa wala’y kinabuhi nga mga kalabera. Kini nga mga kalabera sa kadugayan mahimong pinuy-anan sa mga lumot sa wala pa madaot. Ang pagkamatay sa coral tungod sa pagpaputi adunay susama nga epekto, tungod kay ang nahabilin nga patay nga coral nagsilbi nga puy-anan sa mga anak sa starfish nga mokaon sa algae. Ang mga batan-on mahimong mabuhi sulod sa mga katuigan hangtud nga ang reef motubo pag-usab, nga sa katapusan makahatag og usa ka bag-ong henerasyon sa coral-eating predator.

Bisan tuod ang eksaktong mga hinungdan sa crown-of-thorns starfish outbreaks nagpabiling idlas, ang mga hinungdan sama sa sobrang pagpangisda, pagtipon sa sustansiya diha sa tubig, ug ang pagkapatay sa coral nga gipahinabo sa pagpaputi sa mga coral nakaamot sa ilang pagdaghan. Nakita usab sa mga tigdukiduki nga ang abilidad sa mga batan-on nga mabuhi sa mga kondisyon sa pag-init naggikan sa ilang gamay nga gidak-on, nga nagpamenos sa ilang mga kinahanglanon sa pisyolohikal, ug ang ilang kapasidad sa pagpakaon sa lainlaing mga gigikanan sa pagkaon.

Sa kinatibuk-an, ang pagtuon naghatag ug kahayag kon sa unsang paagi ang juvenile crown-of-thorns starfish nalig-on atubangan sa mga heat wave ug milambo sa init nga tubig. Ang pagsabot sa dynamics niining manunukob nga starfish ug ang epekto niini sa mga coral reef importante para masabtan ang mga sangpotanan sa climate change sa marine ecosystem.

Tinubdan:

– Unibersidad sa Sydney: Ang yugto sa paghulat sa juvenile crown-of-thorns nga mga bituon sa dagat lig-on sa mga kondisyon sa heatwave nga makapaputi ug makapatay sa mga korales, Global Change Biology (2023)