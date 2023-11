Bag-ong Pagtuon Nagpadayag sa Epekto sa Kalidad sa Hangin sa Carbon Sequestration

By

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gihimo sa Carnegie Institution for Science nagpasiugda sa mahinungdanong epekto sa kalidad sa hangin sa natural nga carbon sequestration sa mga tanum. Nakita sa mga tigdukiduki nga ang gipaayo nga kalidad sa hangin makapauswag sa katakus sa mga tanum sa pagsuhop sa carbon dioxide sa atmospera, sa ingon maminusan ang pagbag-o sa klima. Kini nga pagpangita nagpasiugda sa hinungdanon nga papel nga gidula sa mga kalihokan sa tawo ug polusyon sa aerosol sa proseso sa pagsuyup sa carbon sa mga tanum.

Ang pagtuon migamit ug satellite data aron analisahon ang correlation tali sa photosynthetic activity ug aerosol pollution sa Europe. Gipadayag sa mga resulta nga ang mga tanum nakakuha og daghang carbon sa katapusan sa semana kung adunay gamay nga polusyon sa industriya ug gamay nga mga tawo nga nagbiyahe. Kini nga obserbasyon naghatag kahayag sa negatibo nga mga epekto sa dili maayo nga kalidad sa hangin, tungod sa mga aerosol nga gipagawas gikan sa pag-commute ug ang pagsunog sa fossil fuel o kahoy, sa natural nga proseso sa pagsuyup sa carbon sa mga tanum.

Gipakita sa nangaging mga pagtuon nga ang polusyon sa aerosol makapakunhod sa abot sa ani sa agrikultura hangtod sa 20 porsyento, nga dugang nga gipasiugda ang makadaot nga sangputanan sa polusyon sa hangin sa produktibo sa tanum.

Ang grupo sa panukiduki migamit ug usa ka bag-ong teknik nga naggamit sa fluorescence nga gipagawas sa photosynthesis aron masukod ang kalihokan sa photosynthetic. Gikumpara nila kini nga datos sa mga sukod sa aerosol nga nakuha gikan sa Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Pinaagi sa pag-focus sa Europe, diin natukod nga mga sumbanan sa kalihokan sa tawo sa tibuok semana anaa, ang pagtuon nagpadayag sa usa ka balik-balik nga sinemana nga siklo sa photosynthetic nga kalihokan. Ang photosynthesis mitaas panahon sa mga hinapos sa semana ug mikunhod panahon sa mga adlaw sa semana, nga balikbalik nga may kalabutan sa lebel sa polusyon sa aerosol.

Ang mga implikasyon sa kini nga pagtuon layo kaayo, labi na nga may kalabotan sa mga paningkamot sa pagpaminus sa pagbag-o sa klima. Gisugyot sa panukiduki nga ang pagkunhod sa polusyon sa partikulo aron mapadayon ang kalihokan sa photosynthetic nga lebel sa katapusan sa semana sa tibuuk nga semana mahimo’g matag tuig makatangtang sa 40 hangtod 60 megatons nga carbon dioxide, sa ingon nagdugang ang produktibo sa agrikultura nga wala’y pagpalapad sa yuta sa tanum. Kini nga mga nahibal-an adunay hinungdanon nga mga implikasyon sa palisiya, labi na alang sa mga gobyerno sa Europa nga nagtrabaho sa pagkuha sa carbon ug mga sistema sa pagtipig.

Sa konklusyon, kini nga pagtuon naghatag gibug-aton sa hinungdanon nga papel sa kalidad sa hangin sa natural nga pagsunud sa carbon sa mga tanum. Ang pagpauswag sa kalidad sa hangin dili lamang makabenepisyo sa kahimsog sa tawo apan makapauswag usab sa katakus sa mga tanum sa pagbatok sa pagbag-o sa klima pinaagi sa episyente nga pagsuyop sa carbon dioxide sa atmospera.

FAQ

1. Unsa ang carbon sequestration?

Ang carbon sequestration nagtumong sa proseso sa pagkuha ug pagtipig sa carbon dioxide sa atmospera, usa sa mga nag-unang greenhouse gases nga responsable sa pag-init sa kalibutan. Kini nga proseso mahimong natural nga mahitabo pinaagi sa mga ekosistema sama sa kalasangan, kadagatan, ug yuta, ingon man pinaagi sa mga pamaagi nga hinimo sa tawo.

2. Sa unsang paagi nga ang mga tanom makaamot sa carbon sequestration?

Ang mga tanum, pinaagi sa proseso sa photosynthesis, mosuhop sa carbon dioxide gikan sa atmospera ug mag-convert niini ngadto sa organikong butang. Kini nga carbon gitipigan sa porma sa biomass sa mga kahoy, tanum, ug yuta. Busa, ang himsog ug nagtubo nga mga kalasangan nagsilbi nga hinungdanon nga paglubog sa carbon, nga nagtipig daghang daghang carbon sa taas nga panahon.

3. Unsa ang pipila ka mga pamaagi nga hinimo sa tawo sa carbon sequestration?

Ang human-engineered nga mga pamaagi sa carbon sequestration naglakip sa mga teknolohiya sama sa carbon capture and storage (CCS), diin ang CO2 emissions gikan sa industriyal ug energy-related nga mga tinubdan gikuha ug gitipigan sa ilawom sa yuta sa geological formations. Laing pamaagi mao ang bioenergy with carbon capture and storage (BECCS), nga naghiusa sa biomass energy generation uban sa CCS.

4. Sa unsang paagi ang kalidad sa hangin makaapekto sa carbon sequestration?

Ang kalidad sa hangin, ilabina ang polusyon sa aerosol, mahimong adunay negatibong epekto sa carbon sequestration. Ang mga aerosol, nga gipagawas gikan sa mga kalihokan sama sa pag-commute ug pagsunog sa fossil fuel o kahoy, makapakunhod sa kaepektibo sa photosynthesis sa mga tanum. Pinaagi sa pagpauswag sa kalidad sa hangin ug pagkunhod sa polusyon sa particulate, ang katakus sa mga tanum sa pagsuhop sa carbon dioxide ug pagtampo sa pagsunud sa carbon mahimong mapauswag.

Tinubdan: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)