Pagsusi sa Talagsaon nga Mainit nga Plasma nga Nagaagay sa Ibabaw nga Atmospera

Duol sa mga poste sa Yuta, ang aurorae maoy kasagarang talan-awon, nga nagpakitag mabulukon nga kahayag sa ibabaw nga atmospera tungod sa interaksyon tali sa solar wind ug sa magnetosphere sa planeta. Apan, mas duol sa ekwador, usa ka lahi nga panghitabo sa atmospera ang mahimong mahitabo: subauroral ion drifts (SAID).

Ang SAID nga mga panghitabo naglakip sa paspas, kasadpan nga pag-agos sa init nga plasma pinaagi sa ionosphere. Kini nga mga panghitabo nalangkit sa makita nga mga istruktura sa kalangitan, sama sa stable auroral red (SAR) arcs ug kusog nga thermal emission velocity enhancement (STEVE). Kasagaran, ang mga panghitabo sa SAID mahitabo tali sa kilumkilom ug tungang gabii, apan adunay mga higayon sa pag-agos sa SAID nga nakita pagkahuman sa tungang gabii.

Sa usa ka bag-o nga pagtuon nga gipatik sa Journal of Geophysical Research: Space Physics, ang mga tigdukiduki naka-focus sa 15 postmidnight SAID nga mga panghitabo nga nakit-an duol sa South America sa 2013. Pinaagi sa pag-analisar sa mga datos gikan sa nagkalain-laing mga tinubdan, lakip na ang mga programa sa satellite ug mga sukod sa kalihokan sa auroral, ilang gisusi ang mga kinaiya ug pagporma niining talagsaon nga mga panghitabo.

Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga ang postmidnight SAID nga mga panghitabo, susama sa premidnight nga mga panghitabo, resulta sa komplikadong interaksyon tali sa ionospheric nga kondisyon ug geomagnetic dynamics. Ang interplay naglakip sa pagporma sa mga electric field ug mga interaksyon sa wave-particle, nga nagsilbing localized nga tinubdan sa init.

Kini nga mga kaplag nagpalambo sa pagsabot sa ibabaw nga atmospera plasma dynamics ug sa ilang potensyal nga makabalda sa mga signal sa radar alang sa satellite tracking ug uban pang kritikal nga mga aplikasyon. Ang dugang nga panukiduki niining dapita makahatag ug bililhong mga pagsabot kon sa unsang paagi ang mga panghitabo sa SAID ug ang ilang mga kalambigit nga panghitabo makaapekto sa atmospera sa Yuta.

Tinubdan: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Naugmad sa Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector During 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677