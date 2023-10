Gibag-o nga Teorya sa Gravity Nagsugyot nga Ang Ikasiyam nga Planeta Mahimong Wala Naglungtad

Ang mga tigdukiduki nga si Harsh Mathur ug Katherine Brown misugyot nga ang mga orbital anomalya nga naobserbahan sa gawas nga solar system, nga maoy hinungdan sa pagpangita sa ikasiyam nga planeta, mahimo hinuong ipasabot pinaagi sa giusab nga balaod sa grabidad. Ang giusab nga teorya, nga nailhan nga Modified Newtonian Dynamics (MOND), nagsugyot nga ang balaod sa grabidad ni Newton balido hangtod sa usa ka piho nga punto, sa unahan nga adunay lahi nga pamatasan sa grabidad.

Malampuson ang MOND sa pagpatin-aw sa mga obserbasyon sa galactic scales ug gikonsiderar sa pipila ka mga siyentista nga alternatibo sa dark matter. Bisan pa, gusto nilang Mathur ug Brown nga susihon ang mga epekto niini sa gawas nga sistema sa solar pagkahuman gipahibalo sa mga astronomo ang posibilidad nga adunay ikasiyam nga planeta sa 2016.

Sa diha nga ang mga tigdukiduki naglaraw sa mga orbito sa mga butang gikan sa potensyal nga ikasiyam nga planeta nga dataset batok sa gravitational field sa Milky Way nga galaksiya, nakakaplag sila og usa ka talagsaong paglinya. Suno sa MOND, sa sulod sang minilyon ka tuig, ang pila ka butang sa naguwa nga solar system ginaguyod padulong sa gravitational field sang galaksiya.

Samtang ang kasamtangan nga dataset gamay ug ang uban nga mga posibilidad dili isalikway, ang pagtuon nagpasiugda sa potensyal alang sa gawas nga solar nga sistema sa pag-alagad ingon nga usa ka laboratoryo sa pagsulay sa grabidad ug sa pagtuon sa sukaranang mga problema sa pisika.

Sa kinatibuk-an, kini nga panukiduki naghagit sa pagkaanaa sa usa ka ikasiyam nga planeta sa gawas nga solar nga sistema ug nagsugyot nga ang naobserbahan nga mga anomalya sa orbital mahimong ipasabut sa usa ka giusab nga teorya sa gravitational.

Tinubdan: Case Western Reserve University

Kahulugan:

– Modified Newtonian Dynamics (MOND): Usa ka nabag-o nga teorya sa grabidad nga nagsugyot sa balaod sa grabidad ni Newton balido hangtod sa usa ka punto, sa unahan niini adunay lain nga pamatasan sa grabidad.

– Dark Matter: Hypothetical nga porma sa matter nga adunay gravitational effect apan dili mobuga ug bisan unsang kahayag.

– Milky Way: Ang galaksiya nga naglangkob sa atong solar system.

(Source: Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))